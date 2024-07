Czas na drugi dzień rywalizacji w Wimbledonie 2024. We wtorek swoje mecze rozegrają m.in. Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Oto plan transmisji Wimbledonu 2024 na 2 lipca.

Wimbledon, znany również jako The Championships, jest jednym z najbardziej prestiżowych turniejów tenisowych na świecie. Mistrzostwa odbywają się corocznie na kortach trawiastych All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie od 1877 roku.

Historia Wimbledonu pełna jest legendarnych zwycięzców i zwyciężczyń, którzy zapisali się w annałach tenisa. Najwięcej tytułów w grze pojedynczej pań zdobyła Martina Navratilova (9), a wśród panów Roger Federer (8). W grze deblowej najwięcej razy triumf odnosili Elizabeth Ryan (12) oraz Todd Woodbridge (9). Jeśli chodzi o łącznie zdobyte tytuły, to w tym przypadku rekordzistami są Billie Jean King (20), Navratilova (20) oraz Lawrence Doherty (13).

W ubiegłym roku w finale singla kobiet Marketa Vondrousova pokonała Ons Jabeur 6:4, 6:4. Natomiast w grze pojedynczej mężczyzn triumfatorem był Carlos Alcaraz, który wygrał z Novakiem Djokoviciem 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4.

Wtorek na trawiastych kortach będzie dla polskich kibiców niezwykle interesujący. Iga Świątek zmierzy się z Sofią Kenin, a Hubert Hurkacz z Radu Albotem. Ponadto na kort wybiegną Magda Linette i Magdalena Fręch, które zagrają odpowiednio z Eliną Switoliną i Beatriz Haddad Maią. Do tego swoje mecze rozegrają m.in. Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Novak Djoković, Jelena Rybakina, Ons Jabeur czy Caroline Wozniacki. Dzień rozpoczniemy od kolejnego wydania programu Halo tu Wimbledon, a następnie między meczami zapraszamy do Studia Wimbledon.

Wimbledon 2024: Plan transmisji na wtorek - 02.07:

Polsat Sport 1:

11:00: Halo tu Wimbledon

12:00: Hubert Hurkacz - Radu Albot (Komentarz: T. Tomaszewski, D. Olejniczak)

14:00: Jelena Rybakina - Gabriela Ruse (Komentarz: M. Łuczak)

16:00: Roberto Carballes Baena - Alexander Zverev (Komentarz: D. Olejniczak)

18:00: Iga Świątek - Sofia Kenin (Komentarz: M. Muras, D. Olejniczak, transmisja również w otwartym Polsacie)

Polsat Sport 2:

12:00: Harriet Dart - Bai Zhouxuan (Komentarz: R. Spiak)

14:30: Jessica Bouzas Maneiro - Marketa Vondrousova (Komentarz: F. Gawęcki)

16:30: Vit Kopriva - Novak Djoković (Komentarz: F. Gawęcki)

18:30: Magda Linette - Elina Svitolina (Komentarz: K. Wanio)

Polsat Sport 3:

12:00: Ashlyn Krueger - Jessica Pegula (Komentarz: M. Krogulec)

14:00: Andrij Rublow - Francisco Comesana (Komentarz: M. Krogulec)

16:00: Jack Draper - Mikael Ymer (Komentarz: A. Romański)

18:00: Magdalena Fręch - Beatriz Haddad Maia (Komentarz: A. Romański)

Polsat Sport Fight:

14:00: Katie Boulter - Tatjana Maria (Komentarz: T. Tomaszewski)

16:00: Cameron Norrie - Facundo Diaz Acosta (Komentarz: M. Łuczak)

18:00: Clara Tauson - Danielle Collins (Komentarz: M. Łuczak)

Polsat Sport Premium 3:

12:00 Kort numer 8 (bez komentarza)

Polsat Sport Premium 4:

12:00 Kort numer 12 (bez komentarza)

Polsat Sport Premium 5:

12:00 Kort numer 17 (bez komentarza)

Polsat Sport Premium 6:

12:00 Kort numer 18 (bez komentarza)

Polsatsport.pl

12:00 Kort numer 4 (bez komentarza)

Tomas Etcheverry - Luca Nardi

Rebeka Masarova - Liudmiła Samsonowa

Roman Safiullin - Francisco Cerundolo

Maria Lourdes Carle - Katie Volynets

Polsatsport.pl

12:00 Kort numer 5 (bez komentarza)

Cristina Bucsa - Ana Bogdan

Anhelina Kalinina - Elina Avanesian

Emil Ruusuvuori - Mackenzie McDonald

Quentin Halys - Christopher Eubanks

Polsatsport.pl

12:00 Kort numer 6 (bez komentarza)

Yoshihito Nishioka - Nuno Borges

Bernarda Pera - Anastazja Potapowa

Kei Nishikori - Arthur Rinderknech

Polsatsport.pl

12:00 Kort numer 7 (bez komentarza)



Constant Lestienne - Lorenzo Musetti

Arthur Fils - Dominic Stricker

Oceane Dodin - Daria Snigur

Polsatsport.pl

12:00 Kort numer 9 (bez komentarza)

Alexei Popyrin - Thiago Monteiro

Marie Bouzkova - Julia Riera

Flavio Cobolli - Rinky Hijikata

Camila Osorio - Lauren Davis

Polsatsport.pl

12:00 Kort numer 11 (bez komentarza)

Xinyu Wang - Wiktoria Tomowa

Federico Coria - Adam Walton

Robin Montgomery - Olivia Gadecki

Lucas Pouille - Laslo Djere

Polsatsport.pl

12:00 Kort numer 14 (bez komentarza)



Paul Jubb - Thiago eyboth Wild

Caroline Garcia - Anna Blinkowa

Aslan Karacew - Karen Chaczanow

Magdalena Fręch - Beatriz Haddad Maia

Polsatsport.pl

12:00 Kort numer 15 (bez komentarza)

Jaume Munar - Billy Harris

Anna Kalinska - Panna Udvardy

Henry Searle - Marcos Giron

Francesca Jones - Petra Martic

