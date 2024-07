W 1/4 finału Euro 2024 dojdzie do starcia faworytów do wygrania turnieju. Gospodarze – Niemcy podejmą reprezentację Hiszpanii. Kto okaże się lepszy? Relacja live i wynik na żywo meczu Niemcy – Hiszpania na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

Niemcy oraz Hiszpanie wygrali swoje grupy. Niemcy zdobyli siedem punktów i sięgnęli po zwycięstw w grupie A. Jedyną stratą punktów był mecz ze Szwajcarią, zakończony wynikiem 1:1, po golu w 92. minucie Niclasa Fuellkruga. W 1/16 finału Euro 2024 gospodarze turnieju zmierzyli się z Danią. Wygrali oni ten mecz 2:0, po golach Kaia Havertza z rzutu karnego oraz Jamala Musiali.

W świetnej formie jest Jamal Musiala, który jest jednym z najlepszych strzelców turnieju. Świetne występy na Euro Niemca dały ćwierćfinał reprezentacji.

Hiszpanie z kompletem dziewięciu punktów wygrali grupę B, pokazując świetną formę i zgłosili angaż do wygrania Euro. W 1/16 finału Euro 2024 mierzyli się z Gruzją. Wygrali oni to spotkanie 4:1, dominując w każdym aspekcie gry. Zawodnicy "La Furia Roja" od początku turnieju pokazują, że są bardzo poważnym kandydatem do podniesienia pucharu.

Relacja live i wynik na żywo spotkania Hiszpania – Niemcy na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

