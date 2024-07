Wimbledon, znany również jako The Championships, jest jednym z najbardziej prestiżowych turniejów tenisowych na świecie. Mistrzostwa odbywają się corocznie na kortach trawiastych All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie od 1877 roku.

Historia Wimbledonu pełna jest legendarnych zwycięzców i zwyciężczyń, którzy zapisali się w annałach tenisa. Najwięcej tytułów w grze pojedynczej pań zdobyła Martina Navratilova (9), a wśród panów Roger Federer (8). W grze deblowej najwięcej razy triumf odnosili Elizabeth Ryan (12) oraz Todd Woodbridge (9). Jeśli chodzi o łącznie zdobyte tytuły, to w tym przypadku rekordzistami są Billie Jean King (20), Navratilova (20) oraz Lawrence Doherty (13).

W ubiegłym roku w finale singla kobiet Marketa Vondrousova pokonała Ons Jabeur 6:4, 6:4. Natomiast w grze pojedynczej mężczyzn triumfatorem był Carlos Alcaraz, który wygrał z Novakiem Djokoviciem 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4.

Środa na trawiastych kortach będzie dla polskich kibiców niezwykle interesująca. Magda Linette zmierzy się z Eliną Switoliną, a rywalką Magdaleny Fręch będzie Beatriz Haddad Maia. Do tego swoje mecze rozegrają m.in. Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Coco Gauff i Naomi Osaka. Dzień rozpoczniemy od kolejnego wydania programu Halo tu Wimbledon, a następnie między meczami zapraszamy do Studia Wimbledon.

Wimbledon 2024: Plan transmisji na środę - 03.07:

Polsat Sport 1:

11:00: Halo tu Wimbledon

12:00: Magda Linette - Elina Switolina (Komentarz: M. Łuczak, R. Szymanik)

14:30: Alexandre Muller - Daniił Miedwiediew (Komentarz: D. Olejniczak)

16:30: Naomi Osaka - Emma Navarro (Komentarz: D. Olejniczak)

18:30: Jannik Sinner - Matteo Berrettini (Komentarz: T. Tomaszewski)

Polsat Sport 2:

12:00: Magdalena Fręch - Beatriz Haddad Maia (Komentarz: A. Romański)

14:00: Anca Todoni - Coco Gauff (Komentarz: F. Gawęcki)

16:00: Carlos Alcaraz - Aleksandar Vukic (Komentarz: F. Gawęcki)

18.00: Emma Raducanu - Elise Mertens (Komentarz: M. Muras)

Polsat Sport 3:

12:00: Fabio Fognini - Casper Ruud (Komentarz: R. Spiak)

14:00: Jasmine Paolini - Greet Minnen (Komentarz: M. Łuczak)

16:00: Stan Wawrinka - Gael Monfils (Komentarz: K. Wanio)

18.00: Yafan Wang - Madison Keys (Komentarz: K. Wanio)



Polsat Sport Fight:

14:00: Tommy Paul - Otto Virtanen (Komentarz: A. Romański)

16:00: Grigor Dimitrow - Juncheng Shang (Komentarz: M. Krogulec)

18:00: Daria Kasatkina - Yuriko Lily Miyazaki (Komentarz: M. Krogulec)

Polsat Sport Premium 1:



12:00: Magda Linette - Elina Switolina (Komentarz: M. Łuczak, R. Szymanik)

14:30: Alexandre Muller - Daniił Miedwiediew (Komentarz: D. Olejniczak)

16:30: Naomi Osaka - Emma Navarro (Komentarz: D. Olejniczak)

18:30: Jannik Sinner - Matteo Berrettini (Komentarz: T. Tomaszewski)

Polsat Sport Premium 2:

12:00: Magdalena Fręch - Beatriz Haddad Maia (Komentarz: A. Romański)

14:00: Anca Todoni - Coco Gauff (Komentarz: F. Gawęcki)

16:00: Carlos Alcaraz - Aleksandar Vukic (Komentarz: F. Gawęcki)

18.00: Emma Raducanu - Elise Mertens (Komentarz: M. Muras)

Polsat Sport Premium 3:

12.00: kort nr 8 (bez komentarza)

Polsat Sport Premium 4:

12:00 kort nr 12 (bez komentarza)

Polsat Sport Premium 5:

12:00 Kort nr 17 (bez komentarza)

Polsat Sport Premium 6:

12:00 Kort nr 18 (bez komentarza)

Polsatsport.pl

12:00 Kort nr 4 (bez komentarza)



Polsatsport.pl

12:00 Kort nr 5 (bez komentarza)

Polsatsport.pl

12:00 Kort nr 6 (bez komentarza)

Polsatsport.pl

12:00 Kort nr 7 (bez komentarza)

Polsatsport.pl

12:00 Kort nr 9 (bez komentarza)



Polsatsport.pl

12:00 Kort nr 14 (bez komentarza)

Polsatsport.pl

12:00 Kort nr 15 (bez komentarza)

Polsatsport.pl

12:00 Kort nr 16 (bez komentarza)