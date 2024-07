Gwiazda odeszła z polskiej ligi! "Przyszedł moment pożegnania"

Andreas Wolff przenosi się z Industrii Kielce do niemieckiego THW Kiel. Decyzja jest zgodna z wolą zawodnika, za akceptacją trenera i uzasadniona ekonomicznie – poinformował w czwartek kielecki klub Orlen Superligi.

Doświadczony 33-letni bramkarz reprezentacji Niemiec grał w Kielcach przez pięć sezonów. „Przyszedł moment pożegnania. Dziękuję za świetne pięć lat, podczas których napisaliśmy kolejne rozdziały wspaniałej historii. Dziękuję władzom klubu za wsparcie i za możliwość powrotu do domu. Kielce to znakomity klub z fantastycznymi ludźmi. Będę trzymał za was kciuki” - powiedział Andreas Wolff.

Niemiecki bramkarz podjął decyzję o powrocie do Niemiec ze względów osobistych. „Andreas Wolff przechodzi do THW Kiel na zasadzie sprzedaży gotówkowej” - poinformował dyrektor sportowy kieleckiego klubu Michał Jurecki.

Wolff to jeden z czołowych bramkarzy świata. Do kieleckiej drużyny dołączył w 2019 roku. Wolff szybko zdobył sympatię kibiców dzięki swoim interwencjom, które często decydowały o zwycięstwach w kluczowych meczach, zarówno w polskiej lidze, jak i Lidze Mistrzów.

W żółto-biało-niebieskich barwach zdobył dwa srebrne medale Ligi Mistrzów, brązowy medal IHF Super Globe, Puchar Polski oraz cztery mistrzostwa Polski. 33-letni golkiper z THW Kiel związał się kontraktem do 30 czerwca 2028 roku.

W kadrze Industrii pozostają dwaj bramkarze Miłosz Wałach i Chorwat Sandro Mestric.

BS, PAP