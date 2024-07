Prawie sześć tysięcy uczestników. "Są tu kandydaci na igrzyska w Los Angeles"

Trwają zmagania na arenach XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich "Lubelskie 2024". – Lublin jest miastem akademickim, mamy swoje Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego, więc staramy się zachęcać i budować możliwości do szkolenia oraz rozwoju w kategoriach seniorskich – mówi dr Jakub Kosowski, dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublina.

Rywalizacja w poszczególnych dyscyplinach sportu rozpoczęła się pod koniec czerwca i potrwa do końca wakacji. Rozdano już pierwsze medale, m.in. we wspinaczce sportowej, piłce ręcznej plażowej, hokeju na trawie, golfie, koszykówce 3x3, pięcioboju nowoczesnym, piłce nożnej, piłce wodnej czy skokach do wody.

– Zawody odbywają się w aż dwunastu miejscowościach w naszym województwie, więc czeka nas całe morze emocji, mnóstwo pozytywnych wrażeń, bo wierzymy, że ta rywalizacja będzie zacięta, ale także rozgrywana w duchu fair play i zgodnie z duchem zdrowej rywalizacji – mówił podczas uroczystego otwarcia w lubelskim Centrum Spotkania Kultur wicemarszałek województwa lubelskiego Marek Wojciechowski.

– Bardzo mnie cieszy, że Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży zawitała do województwa lubelskiego, a jeszcze bardziej mnie cieszy, że kilka kluczowych dyscyplin odbywa się w mieście Lublin. Te kluczowe to oczywiście lekkoatletyka, pływanie, rugby, pływanie artystyczne czy piłka wodna. Cieszę się, że nasze obiekty, na których odbywają się duże ogólnopolskie i międzynarodowe zawody mogą gościć naszych młodych sportowców. Kilka lat temu mieliśmy okazję gościć Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach halowych i już w naszych sekcjach seniorskich ci młodzi ludzie mają okazję się sprawdzać – dodaje Kosowski.

Do tej pory Lubelszczyzna trzykrotnie gościła uczestników olimpiady młodzieży, ale wyłącznie w sportach halowych: w 1999, 2005 i 2020 roku. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich odbywa się w województwie lubelskim dopiero po raz pierwszy. To największe zawody sportowe w Polsce, które jednocześnie mają rangę mistrzostw Polski w poszczególnych sportach. Rywalizują w niej dzieci i młodzież w wieku 13-17 lat.

– 21 dyscyplin sportowych, 35 różnych zawodów w przeciągu dwóch miesięcy. Mamy pełną gamę letnich sportów, a w zawodach wystartuje ponad cztery tysiące dwustu zawodników, a do tego dochodzą sędziowie i trenerzy, więc w sumie mamy prawie sześć tysięcy uczestników. A wśród nich kilka nazwisk sportowców, którzy już odnoszą sukcesy i mogą być reprezentantami Polski na kolejne igrzyska w Los Angeles – wymienia Paweł Danielczuk, prezes Lubelskiej Unii Sportu, która jest organizatorem zawodów.

– Staramy się współpracować z polskimi związkami sportowymi i efektem tego są duże imprezy młodzieżowe i juniorskie w Lublinie. Cieszymy się, że rokrocznie mamy okazję gościć mistrzostwa Polski w pływaniu, mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce w różnych kategoriach wiekowych. Choćby za tydzień mamy mistrzostwa Polski do lat 23 w lekkiej atletyce U23 – podkreśla Kosowski.

Na terenie Lubelszczyzny odbyła lub odbędzie się rywalizacja w kolarstwie BMX, kolarstwie MTB, lekkoatletyce, pływaniu artystycznym, pływaniu, piłce wodnej i rugby (w Lublinie), łucznictwie, piłce ręcznej plażowej kobiet i mężczyzn, koszykówce 3x3 kobiet i tenisie (w Zamościu), koszykówce 3x3 mężczyzn, pięcioboju nowoczesnym i triathlonie (w Kraśniku), piłce nożnej kobiet (w Szczebrzeszynie i Tomaszowie Lubelskim), piłce nożnej mężczyzn (w Bełżycach i Poniatowej), piłce siatkowej plażowej kobiet (w Świdniku), piłce siatkowej plażowej mężczyzn (w Białej Podlaskiej), podnoszeniu ciężarów (w Biłgoraju), w skokach przez przeszkody i ujeżdżeniu (w Pólku koło Lublina) oraz w kolarstwie szosowym (na terenie powiatu kraśnickiego). W pozostałych dyscyplinach młodzi sportowcy rywalizują poza terenem województwa lubelskiego.

Organizację zawodów wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz lokalne samorządy z miastem Lublin na czele. XXX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich zakończy 29 sierpnia wraz z końcem zmagań w żeglarstwie w Dziwnowie.

Informacja prasowa