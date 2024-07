Gwiazda nie pojedzie na igrzyska. Już znaleźli zastępstwo

Leonard to jeden z największych pechowców w całej NBA. Wcześniej w tym roku musiał po raz czwarty w karierze zakończyć sezon z powodu kontuzji. Pomimo przeciągających się problemów z kolanem, Leonard chciał wystąpić na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Dla dwukrotnego mistrza NBA byłby to pierwszy występ na olimpijskich parkietach.

W oficjalnym oświadczeniu reprezentacji USA możemy przeczytać, że koszykarz odbył kilka ciężkich sesji treningowych i czuł się gotowy do występu na igrzyskach. Dalej możemy przeczytać: „W jego (Leonarda) najlepszym interesie jest spędzenie reszty lata na przygotowaniach do nowego sezonu, nie na grze w igrzyskach w Paryżu”.

W miejsce Leonarda na zgrupowanie reprezentacji został dowołany Derrick White. Koszykarz Boston Celtics to świeżo upieczony mistrz NBA. W kadrze USA dołączy do swojego kolegi z mistrzowskiej drużyny – Jaysona Tatuma. Dla White’a będzie to debiut na igrzyskach.

Oprócz duetu z Bostonu w kadrze Amerykanów znaleźli się m.in. Stephen Curry z Golden State Warriors i Lebron James z Los Angeles Lakers. Turniej koszykarzy na paryskich igrzyskach rozpocznie się 27 lipca i potrwa do 24 czerwca.

MK