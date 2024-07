Kulisy powrotu Bartosza Kurka do PlusLigi! Na stole była inna oferta

Po czterech latach gry w lidze japońskiej do PlusLigi wraca Bartosz Kurek. Transfer przyjmującego reprezentacji Polski został przyjęty z niemałym entuzjazmem, ale wielu fanów zastanawia się, jak doszło do takiego spektakularnego ruchu. O jego kulisach opowiedział menadżer siatkarski, Jakub Michalak.

Bartosz Kurek rozpoczął swoją profesjonalną karierę w AZS PWSZ Nysa (dziś PSG Stal Nysa) w 2004 roku. Do 2012 roku występował w Polsce, po czym wyjechał do Dinama Moskwa. Od tego czasu grał głównie za granicą, kolejno w Cucine Lube Banca Marche Macerata, JT Thunders, Ziraat Bankasi Ankara, Vero Volley Monza i finalnie Wolf Dogs Nagoya. Powroty do rodzimej ligi mu się zdarzały, ale nigdy nie trwały więcej niż sezon.

Teraz, po czterech latach spędzonych w Japonii polski przyjmujący znów wystąpi na parkietach PlusLigi. Jego nowym pracodawcą została ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. O kulisach tego ruchu w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" opowiedział odpowiedzialny za ten transfer menadżer siatkarski, Jakub Michalak.



- Negocjowaliśmy przedłużenie kontraktu w Nagoi. Nie ma co ukrywać, że nie jest to najbogatszy klub, ale mimo tego Bartek miał tam naprawdę bardzo, bardzo wysoki kontrakt. Tym razem jednak klub nie był w stanie sprostać naszym oczekiwaniom finansowym, więc sięgnęli po Nimira Abdel-Aziza - opowiedział Edycie Kowalczyk przedstawiciel reprezentanta Polski.



Jak się okazuje, ZAKSA nie była jedynym klubem ubiegającym się o podpis Kurka.



- Bartek dostał jeszcze inną opcję z Japonii, ale znów chcieliśmy, aby wysokość kontraktu szła w parze z jakością sportową. Wtedy pojawiła się opcja przenosin do ZAKSY, bo klub potrzebował nowego lidera. Było wiadomo, że Śliwka, Kaczmarek i Bednorz nie zostaną w Kędzierzynie-Koźlu na kolejny sezon i zwolniły się potężne kontrakty po tej trójce - wyjawił Jakub Michalak.



Oferta ZAKSY była dla polskiego przyjmującego nie do odrzucenia. Na korzyść kędzierzyńskiego klubu zadziały względy nie tylko sportowe czy finansowe, ale też rodzinne.



- Nie zastanawialiśmy się długo. Co więcej, Bartek ma dom w Nysie, więc także ze względów rodzinnych był to istotny argument. Pod względem sportowym nie dołącza do drużyny, która będzie się budować przez kolejne dwa czy trzy sezony, ale do takiej, która ma wszelkie podstawy, by już teraz bić się o najwyższe cele - przekonuje agent przyjmującego.



Reprezentantem Polski Kurek jest od 2007 roku. W białoczerwonej koszulce wygrał dwa razy mistrzostwo Europy, raz mistrzostwo świata i po jednym razie Ligę Światową i Ligę Narodów.

Mateusz Przyrowski