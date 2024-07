Nikola Grbić docenił jego talent! Siatkarz reprezentacji Polski w nowym klubie

GKS Katowice poinformował o transferze kolejnego siatkarza. Nowym graczem tego klubu został Bartosz Gomułka. 22-letni atakujący trafił na Śląsk z ekipy Enea Czarnych Radom. Utalentowany zawodnik został doceniony przez selekcjonera Nikolę Grbicia i otrzymał powołanie do szerokiej kadry na obecny sezon reprezentacyjny.

Bartosz Gomułka (rocznik 2002) swe pierwsze siatkarskie kroki stawiał w MOS Wola Warszawa. W barwach tego klubu sięgnął w 2020 roku po mistrzostwo Polski juniorów i został wyróżniony tytułem MVP całych rozgrywek. W 2021 roku wraz z reprezentacją Polski wywalczył brązowy medal mistrzostw świata juniorów, a rok później w Tarnowie z reprezentacją Polski U22 zdobył brązowy medal mistrzostw Europy.

W sezonie 2021/22 Gomułka podpisał kontrakt z pierwszoligowym zespołem Legii Warszawa, a kolejny sezon rozegrał w zespole AZS AGH Kraków (2022–23). W tamtych rozgrywkach prezentował się znakomicie, zgarnął dziewięć nagród MVP. Młody atakujący otrzymał też nagrodę MVP sezonu Tauron 1. Ligi podczas Gali Polskiej Ligi Siatkówki.

W minionym sezonie Gomułka trafił do klubu Enea Czarni Radom i miał okazję zadebiutować w PlusLidze. Rozegrał 28 spotkań i zdobył łącznie 168 punktów, a do tego zdobył dwa wyróżnienia dla najlepszego gracza meczu. W 2024 roku Gomułka otrzymał od selekcjonera Nikoli Grbicia powołanie do reprezentacji Polski.

– Bartosz to jeden z najbardziej utalentowanych atakujących młodego pokolenia, z roku na rok wykonuje wielkie postępy i wierzymy, że kolejne nastąpią w naszym zespole. Liczymy, że wraz z Damianem Domagałą będą się doskonale uzupełniać na pozycji atakującego, co przyniesie korzyść całemu zespołowi – powiedział dyrektor sekcji siatkówki GKS Jakub Bochenek, cytowany przez stronę siatkowka.gkskatowice.eu.