Zmiana w olimpijskim turnieju siatkarskim! Ten temat interesował wielu kibiców

W Paryżu wystąpią zarówno polscy siatkarze, jak i polskie siatkarki. W związku z tym fani nie mogli doczekać się ogłoszenia składów reprezentacji, które powołali Nikola Grbić oraz Stefano Lavarini.



Selekcjonerzy powołali kadrę składającą się z trzynastu zawodników. Początkowo w skład drużyny meczowej miało wchodzić dwanaście osób, a ten jeden dodatkowy siatkarz i siatkarka mieli pełnić rolę rezerwowych medycznych.

W piątek 12 lipca doszło do zmian. W specjalnym komunikacie poinformowano, że zmiana medyczna nie będzie jednorazowa. Kontuzjowany siatkarz będzie mógł wrócić do kadry meczowej, jeśli pozwoli mu na to stan zdrowia. Zmiany muszą się jednak odbywać w oparciu o zgłoszenie urazu.

W początkowej wersji kontuzjowany zawodnik, który zostałby zastąpiony przez 13. siatkarza z kadry, nie mógłby już zagrać w turnieju.

W męskiej kadrze 13. siatkarzem mianowano Bartłomieja Bołądzia, a w żeńskiej - Olivię Różański.

Zaznaczono też, że zmiany dotyczą na razie tylko igrzysk olimpijskich w Paryżu.