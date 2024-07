Kajetanowicz ruszy na oesy w rodzinnych stronach

Kajetan, wraz z Maćkiem Szczepaniakiem, wsiądzie do Skody Fabii RS Rally2, czyli samochodu, jakim ściga się w mistrzostwach świata (WRC) i ruszy na trasę Rajdu Śląska (11-13 października) – finałowej rundy europejskiego czempionatu.



Urodzony w Cieszynie Kajetanowicz swoje pierwsze rajdowe kroki stawiał na Śląsku Cieszyńskim, czyli części województwa, w której wytyczono część oesów tegorocznego Rajdu Śląska. Również tutaj Kajto odnosił pierwsze sukcesy. W 2003 roku zadebiutował w rundzie mistrzostw Polski i to w świetnym stylu – zwyciężając w swojej klasie.



Na kolejną domową rundę krajowego czempionatu Kajetanowicz czekał do sezonu 2013, w którym wraz z Jarkiem Baranem sięgnął po swój czwarty z rzędu tytuł mistrza Polski. Po tym sukcesie Kajto nie miał okazji do rywalizacji wyczynową rajdówką w swoich rodzinnych stronach, ponieważ rozpoczął starty w mistrzostwach Europy (FIA ERC), w których przez trzy sezony (2015-2017) był niepokonany, a następnie w mistrzostwach świata (FIA WRC). Również w tych rozgrywkach Kajetan i Maciej Szczepaniak regularnie plasowali się w czołówce i aż pięć razy kończyli sezon na podium kategorii dla załóg w samochodach R5/Rally2, a w sezonie 2023 zdobyli upragniony tytuł mistrzów świata w kategorii WRC2 Challenger.



Podobną drogę, jak Kajetanowicz, przeszli organizatorzy Rajdu Śląska, wprowadzając zawody do mistrzostw Polski, a następnie do mistrzostw Europy, które w tym roku zakończą się w Chorzowie, na Stadionie Śląskim.



Kajetanowicz i Szczepaniak w Rajdzie Śląska nie będą jednak rywalizować ze stawką uczestników mistrzostw Europy. Reprezentanci ORLEN Rally Team przyjęli zaproszenie organizatora i wsiądą do Skody Fabii RS Rally2 – wyczynowej konstrukcji, którą startują w rundach WRC, by pełnić rolę załogi samochodu funkcyjnego, tzw. zerówki. Ta załoga w szybkim tempie pokonuje trasę bezpośrednio przed zawodnikami, by potwierdzić, że odcinki specjalne są gotowe na zaciętą rywalizację, która być może rozstrzygnie losy tytułu rajdowego mistrza Europy 2024.



– W rajdach liczy się nie tylko czas, jaki osiągamy na poszczególnych oesach, ale także to, jak wykorzystujemy ten czas między startami. Aktywność sportowa, zobowiązania wobec partnerów, członków mojego zespołu, a także najbliższych, nauczyły mnie umiejętnie zarządzać swoim czasem, dlatego też staram się łączyć przyjemne z pożytecznym. Start w ORLEN 80. Rajdzie Polski był dla mnie szczególny dzięki wsparciu i obecności niezastąpionych, polskich kibiców! To dzięki Wam mogę czerpać prawdziwą przyjemność z jazdy na odcinkach. Tym bardziej nie mogłem odmówić przyjęcia zaproszenia organizatorów Rajdu Śląska do pełnienia roli kierowcy samochodu funkcyjnego. Oprócz spotkania z najlepszymi kibicami na świecie i realizacji odpowiedzialnego zadania w rodzinnych stronach podczas finałowej rundy mistrzostw Europy, będzie to dla mnie podróż sentymentalna do początków kariery. To właśnie częściowo na tych trasach debiutowałem w mistrzostwach Polski podczas Międzynarodowego Rajdu Śląskiego w 2003 roku, zwyciężając w swojej kategorii. Nie mogę się doczekać powrotu do moich korzeni, choć wiem, że przede mną duża odpowiedzialność związana z prowadzeniem samochodu funkcyjnego – mówi Kajetan Kajetanowicz, rajdowy mistrz świata WRC2 Challenger.



Mistrzostwa Europy to drugi, po WRC, najważniejszy rajdowy cykl na świecie. W tym roku rozpoczął się 72. już sezon tej najstarszej serii świata, której historia sięga 1953 roku. Przez lata wiele polskich rajdów było zaliczanych do kalendarza tych prestiżowych rozgrywek, na czele z Rajdem Polski, czyli drugą – po Rajdzie Monte Carlo – najstarszą imprezą na świecie.



Kajetanowicz nie jest jedynym zawodnikiem z województwa śląskiego, który triumfował w europejskim czempionacie. Trzy tytuły zdobył także urodzony w Dąbrowie Górniczej Sobiesław Zasada.



W tym roku zaplanowano osiem rund FIA ERC. Do tej pory rozegrano trzy: Rajd Węgier (12-14 kwietnia, szuter), Rajd Wysp Kanaryjskich (2-4 maja, asfalt) oraz Królewski Rajd Skandynawii (Szwecja, 13-15 czerwca, szuter). Przed nami jeszcze rywalizacja w Rajdzie Estonii (5-7 lipca, szuter), Rajdzie di Roma Capitale (Włochy, 26-28 lipca, asfalt), Rajdzie Barum (Czechy, 16-18 sierpnia, asfalt) i Rajdzie Ceredigion (Wielka Brytania, 30 sierpnia – 1 września, asfalt). W elitarnym gronie ośmiu najważniejszych rajdów w Europie jest również Rajd Śląska, który zakończy sezon. Finałowa runda cyklu odbędzie się w dniach 11-13 października.

