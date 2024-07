Dla Pawlaka będzie to druga obrona mistrzowskiego pasa. Natomiast Janikowski po raz pierwszy w swojej karierze w MMA stanie do pojedynku, w którym na szali znajdzie się tytuł. Przypomnijmy, że obaj zawodnicy już raz mieli okazję skrzyżować ze sobą rękawice. Miało to miejsce na KSW 63 we wrześniu 2021 roku. Wówczas na punkty wygrał Pawlak.

Karta walk sobotniej gali przeszła kilka roszad. W tygodniu poprzedzającym galę wypadli pierwotni rywale Radosława Paczuskiego i Macieja Kazieczki. Ostatecznie organizacja stanęła na wysokości zadania i znalazła zastępstwa. Kolejne zmiany w rozpisce wywołało ważenie, podczas którego troje zawodników przekroczyło limity swoich kategorii wagowych. Ponadto w dniu gali z pojedynku z Karoliną Owczarz z powodu choroby wycofała się Sara Succar. Polce zaproponowano inne przeciwniczki, ale ta zdecydowała się skorzystać z możliwości wycofania się z gali.

Finalnie w karcie walk znalazło się osiem pojedynków.

KSW 96: Wyniki na żywo

Wyniki na żywo gali KSW 96 na Polsatsport.pl. Początek o 19:00.

83,9 kg: Paweł Pawlak (23-4-1) - Damian Janikowski (10-5) – o pas wagi średniej

52,2 kg: Maria Silva (10-1) - Ewelina Woźniak (8-2)

83,9 kg: Radosław Paczuski (5-2) - Kacper Karski (8-4)

77,1 kg: Hugo Deux (3-0) - Adam Brysz (2-1)

70,3 kg: Maciej Kazieczko (9-3) - Welisson dos Santos Paiva (9-2)

70,3 kg: Bartłomiej Kopera (13-7) - Dawid Śmiełowski (10-1)

120,2 kg: Marek Samociuk (5-4) - Denis Górniak (6-1)

65,8 kg: Michał Domin (6-3) - Isai Ramos (8-1)