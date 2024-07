Ukraiński klub wykluczony z europejskich pucharów! Jest oficjalna decyzja UEFA

Drużyna "Czarno-Żółtych" w minionym sezonie zajęła 4. miejsce w rozgrywkach Premier-lihi (ukraińskiej ekstraklasy piłakrskiej), czym wywalczyła sobie prawo gry w europejskich pucharach. Dnipro-1 miało w najbliższy czwartek (25 lipca) rozegrać pierwszy mecz w eliminacjach Ligi Konferencji przeciwko Puskas Akademią z Węgier.

O tym, że do spotkania prawdopodobnie nie dojdzie, wiadome było już kilka dni przed spotkaniem. Borykająca się z gigantycznymi problemami finansowymi i organizacyjnymi drużyna z Dniepra miała bowiem... zaledwie dwóch zawodników, którzy mogli zostać zgłoszeni do rozgrywek! Zdecydowana większość piłkarzy rozwiązała kontrakty z klubem jeszcze przed 15 lipca, kiedy było wiadome, że sytuacja klubu się nie poprawi.

Mimo to UEFA niemalże do ostatniej chwili czekała z ogłoszeniem decyzji o wykluczeniu Ukraińców z europejskich pucharów. Jak podaje ukraińska prasa, odbyło się to za sprawą trenera Jurija Maksimowa, który wierzył, że uda mu się sprowadzić jeszcze pięciu graczy, by zespół mógł w siódemkę wyjść na boisko. Okazało się, że szkoleniowiec nie dał jednak rady skompletować nawet tak okrojonego składu.

"Unia Europejskich Związków Piłkarskich uznaje mecz eliminacji Ligi Konferencji sezonu 2024/2025 pomiędzy SK Dnipro-1 a Puskas Akademią, który miał być rozegrany 25 lipca 2024 roku, za nieodbyty z winy klubu SK Dnipro-1. W związku z tym, zgodnie z artykułem 29.01 Regulaminu Ligi Konferencji, wynik spotkania zostaje orzeczony jako walkower 0:3 na niekorzyść Dnipro-1. Za nieodbyty z winy Dnipro-1 uznaje się również mecz rewanżowy, który planowany był na 1 sierpnia 2024. Tu również zarządza się walkower 0:3 na niekorzyść drużyny z Dniepra. Tym samym UEFA przypisuje drużynie węgierskiej dwa zwycięstwa walkowerem (po 3:0), zaś Ukraina traci jedno miejsce w tegorocznych rozgrywkach europejskich pucharów" - czytamy w komunikacie UEFA.

W eliminacjach Ligi Konferencji wystąpi więc tylko jeden przedstawiciel ukraińskiej ekstraklasy: Polissia Żytomierz, która zmierzy się w dwumeczu ze słoweńską Olimpiją Lublana.