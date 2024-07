Co z urazem Tomasza Fornala? Trener Nikola Grbić przekazał ważne informacje

Tomasz Fornal doznał urazu w trzeciej odsłonie meczu, przy stanie 9:7. Skoczył do bloku, a opadając niefortunnie wylądował, wyginając lewą stopę. Rozgrywający dobre zawody przyjmujący z trudem opuścił boisko i zajęli się nim członkowie sztabu medycznego.

Tuż po zakończeniu meczu trudno było uzyskać dokładne informacje na temat stanu zdrowia Fornala. Siatkarz dopiero przejdzie badania, które pokażą, jak poważny jest to uraz. Głos w tej sprawie zabrał trener Nikola Grbić, który przekazał, co czeka przyjmującego w najbliższym czasie.

– Będziemy to oglądać w wiosce, a jutro rano zrobimy rezonans magnetyczny. Nie mogę rozmawiać o tym, bo nie mam pojęcia, co mu jest. Wygląda na to, że to nic poważnego, ale nie wiem, dlatego czekamy na wyniki. Dobrze, że gramy za cztery dni. Będzie więc szansa na to, by był gotowy na następny mecz – powiedział tuż po spotkaniu selekcjoner reprezentacji Polski.

Polacy pewnie pokonali reprezentację Egiptu, a trener Grbić jest już myślami przy meczu z Brazylią. Nie będzie to łatwe starcie, nie tylko ze względu na klasę rywala, ale również biorąc pod uwagę jego sytuację w grupie. Skomplikowała ją porażka 1:3 w konfrontacji w Włochami, która sprawiła, że siatkarze Canarinhos znaleźli się pod ścianą.

– Oni są teraz w trudnym momencie. Musimy być uważni, bo mogą zagrać tak, jak zagrali pierwszego seta w meczu przeciwko nam w Łodzi. Są jednym z najlepszych zespołów na świecie. Mieli dziś okazję, by wygrać drugiego seta i być może wówczas wygraliby 3:2 albo nawet 3:1. Dla mnie jest to jeden z zespołów, który może sięgnąć po medal. Dlatego od teraz każdy mecz jest dla nas ćwierćfinałem – dodał Grbić.



Cała rozmowa Marcina Lepy z Nikolą Grbiciem w materiale wideo: