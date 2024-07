Polsat Sport pokaże King George VI and Queen Elizabeth Qipco Stakes

W najbliższą sobotę (27 lipca) na słynnym torze w Ascot obdędzie się King George VI & Queen Elizabeth Qipco Stakes, najważniejsza w Wielkiej Brytanii gonitwa porównawcza dla koni trzyletnich i starszych. Transmisja wyścigu w Polsacie Sport Fight i Polsat Box Go.

Cieszące się niezwykłą popularnością wydarzenie powstało w wyniku połączenia dwóch odrębnych wyścigów, rozgrywanych w ubiegłym stuleciu (w 1946 i 1948 roku) na torze w Ascot. Pierwszym z nich była październikowa wówczas gonitwa, nazwana na cześć króla Jerzego VI, w której na dystansie 2 mil (około 3218 metrów) rywalizowały konie trzyletnie. Drugi wyścig, nazwany na cześć jego żony, królowej Elżbiety, toczono w lipcu na dystansie półtorej mili (około 2414 metrów). Pomysł połączenia obu gonitw w jedno wydarzenie narodził się w głowie majora Johna Crockera Bulteela, kierownika toru wyścigowego w Ascot, który chciał stworzyć ważny międzynarodowy wyścig na dystansie półtorej mili dla koni w wieku trzech lat i starszych. Inauguracyjny bieg połączonego wyścigu odbył się 21 lipca 1951 roku, a jego prestiż i nagrody finansowe rosły z roku na rok. Obecnie gonitwa należy do Grupy 1, a od 2011 roku jest również częścią serii Breeders’ Cup Challenge, zaś zwycięzca King George VI & Queen Elizabeth Qipco Stakes otrzymuje automatyczne zaproszenie do udziału w Breeders’ Cup, który odbędzie się 1-2 listopada 2024 na torze Del Mar.

O tym, jak prestiżowy dla Brytyjczyków jest ten wyścig, może świadczyć choćby lista jego zwycięzców. Wśród koni, które triumfowały w King George VI & Queen Elizabeth Qipco Stakes, są takie legendy jak Nijinsky, Dahlia (pierwsza w historii klacz pełnej krwi angielskiej, która zarobiła ponad milion dolarów), Nathaniel czy jego potomkini, Enable, która jako jedyny koń triumfowała w tym wyścigu trzykrotnie (2017, 2019, 2020).

Wśród dżokejów rekordzistami są Lester Piggot i Frankie Dettori, którzy triumfowali po 7 razy (to właśnie Dettori poprowadził Enable do wszystkich jej zwycięstw na torze w Ascot), zaś najbardziej utytułowanym trenerem jest sir Michael Stoute, którego podopieczni – Shergar (1981), Opera House (1993), Golan (2002), Conduit (2009), Harbinger (2010), Poet's Word (2018) – wygrywali tu sześciokrotnie.

Faworytem tegorocznych zmagań będzie trenowany przez legendarnego Aidana O'Briena Auguste Rodin, zwycięzca Derby 2023 i tegorocznego Prince of Wales's Stakes podczas Royal Ascot. Koń był zresztą typowany do triumfu już w ubiegłorocznej edycji King George VI & Queen Elizabeth Qipco Stakes, ale miał wówczas wyjątkowo zły dzień i na celownik dotarł dopiero na 10. miejscu. W gronie kandydatów do zwycięstwa wymieniani są również: Luxembourg (również trenowany przez O'Briena koń, który wygrywał przynajmniej po jednym wyścigu Grupy 1 w każdym ze swoich sezonów wyścigowych), Rebel's Romance (zwycięzca wyścigów Grupy 1 na torach w Meydan i Sha Tin) oraz Bluestocking, nieustępliwa klacz, która w tym sezonie wygrała gonitwy Grupy 2 w Yorku i Grupy 1 w Curragh.

Transmisja wyścigu King George VI & Queen Elizabeth Qipco Stakes w sobotę (27 lipca) w Polsacie Sport Fight i Polsat Box Go. Początek o godzinie 16.00.