Polskie siatkarki nie przebierały w słowach. "Ciśnienie nie do opisania".

Po wielu latach występ reprezentacji Polski siatkarek na igrzyskach olimpijskich stał się faktem! Od ostatniego meczu Biało-Czerwonych na olimpijskich arenach minęło ponad sześć tysięcy dni, a podopieczne trenera Stefano Lavariniego trafiły do grupy B z Japonkami, Brazylijkami i Kenijkami. Pierwszym rywalem Polek była Japonia, która przegrała po czterech setach. Jak to zwycięstwo w wykonaniu reprezentantek Polski skomentowały główne aktorki tego starcia?

ZOBACZ TAKŻE: Klątwa siatkarzy. Czy Grbić i spółka ją przełamią?



- Na pewno cieszymy się ze zwycięstwa w pierwszym meczu, bo spodziewałyśmy się wszystkiego po takim spotkaniu. Japonia to niesamowity zespół, grają bardzo cierpliwie i na to byłyśmy przygotowane, więc zachowanie koncentracji było najważniejsze. Nie była to może najpiękniejsza siatkówka w naszym wykonaniu, ale myślę, że dodatkowe emocje nam przeszkadzały w tym meczu i mam nadzieję, że teraz będzie już luźniej - powiedziała Aleksandra Szczygłowska, libero reprezentacji Polski.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Paryż to czwarty start na igrzyskach dla naszej kadry żeńskiej. Wcześniej dwukrotnie zdobyły brązowe medale - w 1964 roku w Tokio i cztery lata później w Meksyku. Ostatni raz zagrały w 2008 roku w Pekinie, więc zmagania w Paryżu oznaczały powrót do gry na igrzyskach po wieloletniej przerwie. Jakie odczucia towarzyszyły polskim zawodniczkom przy tej okazji?



- Spodziewałam się, że będzie nerwowo, ale to, jakie ciśnienie miałyśmy na boisku, jest nie do opisania. Mimo wszystko mecz wygrany i cieszymy się, ale było mega ciężko. Miałyśmy wiele problemów ze skończeniem ataków, czego można było spodziewać się po obronie Japonek - dodała Natalia Mędrzyk.



Jedno jest już pewne - udana inauguracja igrzysk w Paryżu w wykonaniu reprezentacji Polski jest już faktem, a przed Biało-Czerwonymi kolejne wyzwania. Następny mecz ekipa Lavarniego zagra 31 lipca z Kenią, a cztery dni później - z Brazylią.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



- Przyjechałyśmy na ten mecz, by wygrać i to nam się udało. Możemy się cieszyć, że zrealizowałyśmy swój cel. Dopiero na boisku poczułyśmy więcej emocji. Przed meczem każda z nas przygotowywała się tak jak wcześniej. To było pierwsze granie na takiej imprezie i dla każdej z nas to było duże przeżycie, więc cieszy fakt, że wygrałyśmy. To zdecydowanie wygrana drużyny - zakończyła Martyna Łukasik w rozmowie z Marcinem Lepą.



Na sportowych antenach Polsatu będzie można obejrzeć obszerny skrót meczu Polska - Japonia. Pokażemy też najciekawsze fragmenty spotkania grupy C, w którym Włoszki mierzyły się z Dominikankami. Skrót meczu Włochy - Dominikana będzie można obejrzeć Polsat Sport 1, Polsat Box Go od godz. 15:00, z kolei skrót meczu Polska - Japonia będzie dostępny w kanale Polsat Sport 1 oraz na Polsat Box Go od godz. 18:00.



Wszystkie wypowiedzi polskich siatkarek po meczu z Japonią w materiałach wideo.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

PI, Polsat Sport