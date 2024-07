Kolejny znany klub w kolejce po Milika? To byłby hit!

"Sroki" mają za sobą nie do końca udany poprzedni sezon w Premier League, w której zajęli dopiero siódme miejsce. Do tego mieli okazję rywalizować w fazie grupowej Ligi Mistrzów, ale w rywalizacji z PSG, AC Milan i Borussią Dortmund zajęli czwartą lokatę. Teraz Newcastle ponownie będzie chciało wrócić do czołówki krajowej, aby kolejny raz spróbować dostać się do Champions League.

Być może w realizacji tego celu "Srokom" pomoże Milik. Donosi o tym włoskie "Tuttosport". Już wcześniej pojawiały się doniesienia, że nasz napastnik może trafić do Premier League, ale najpierw brakowało konkretów dotyczących klubów, a następnie mówiło się o ofertach m.in. Brentfordu czy West Hamu. Teraz na horyzoncie pojawia się Newcastle, które z tego grona jest najbardziej renomowane.

Anglia to jednak tylko jeden z kilku kierunków, jaki może obrać 30-latek. Milik nie powinien narzekać na brak ciekawych propozycji z Turcji (Besiktas), Hiszpanii (Sevilla) i Włoch (Bologna, Genoa, AS Roma, Parma).

Były piłkarz m.in. Ajaksu, SSC Napoli i Olympique Marsylia rozegrał dla Juventusu 75 meczów, zdobywając 17 bramek i notując dwie asysty.