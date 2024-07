Polak podsumował mecz z Brazylią. "Na pewno niesamowity dzień dla mnie i dla Wilfredo Leona"

Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn wygrała z Brazylią 3:2. Był to kapitalny spektakl w wykonaniu obu zespołów. Polacy, dzięki tej wygranej, zapewnili sobie awans do ćwierćfinału turnieju olimpijskiego. Ten mecz był niezwykły także z innego powodu - Marcin Janusz oraz Wilfredo Leon świętują bowiem swoje urodziny.

Marcin Lepa, reporter Polsatu Sport, porozmawiał z rozgrywającym polskiej kadry, Marcinem Januszem. Polski siatkarz wypowiedział się m.in. na temat niezwykle trudnej przeprawy z Brazylijczykami, nadziejach na kolejne spotkania, zmianie taktyki podczas gry czy obchodach swoich urodzin.

- Na pewno niesamowity dzień dla mnie i dla Wilfredo Leona, bo i urodziny i taki wyjątkowy mecz, który wygraliśmy. Trudne spotkanie, więc fajnie, że udało się zwyciężyć, ale jesteśmy na początku turnieju. Wielkiego świętowania nie będzie. Cieszymy się. Myślę, że awans do ćwierćfinału już sobie zagwarantowaliśmy, ale nie po to tutaj przyjechaliśmy. Chcemy więcej. Myślę, że ten mecz rozbudził w nas i naszych kibicach jeszcze większe nadzieje na to, żeby zrobić coś wielkiego. Mam nadzieję, że to zrobimy – powiedział rozgrywający.

Marcin Janusz odniósł się również do swojej roli w zespole i szukaniu rozwiązań podczas meczu.

- Moją rolą i całego sztabu szkoleniowego jest to, aby poprowadzić grę tak, żeby była skuteczna. Trudno oczekiwać od każdego, że będzie grał na wysokim poziomie. Szczególnie przeciwko takim drużynom, jak Brazylia. Oni na prawym skrzydle potrafią zrobić różnicę, nawet pojedynczym blokiem. Szukamy rozwiązań, kiedy mamy problemy i to nie tylko na rozegraniu, ale także w innych elementach i to jest cenne – skwitował siatkarz.

Biało-Czerwoni rozegrają swój ostatni mecz grupowy z Włochami. Spotkanie odbędzie się w sobotę o godz. 17:00. Polska kadra ma już zapewniony awans do ćwierćfinału igrzysk olimpijskich.

KG