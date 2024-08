Tomasz Fornal przekazał ważne wieści! Kibice będą zachwyceni

Polscy fani ciągle zastanawiają się, co ze zdrowiem Tomasza Fornala. Już w sobotę mecz Biało-Czerwonych z Włochami, a stawką będzie pierwsze miejsce w grupie. Czy siatkarz będzie gotowy no spotkanie? Sam zainteresowany przekazał ważne wieści przed kamerą Polsatu Sport.

Fornal doznał urazu w trakcie meczu z Egiptem. W meczu z Brazylią pojawił się na parkiecie tylko na chwilę. Jak przeżywał to spotkanie?

Zobacz także: Wymowne słowa po meczu polskich siatkarzy z Brazylią. I pytanie, czy zdążą?

- Było nerwowo. Ciężej się to oglądało, bo wiedziałem, że nie będę w stanie pomóc drużynie. Na chwilę mogłem wejść do drugiej linii, ale o skokach nie było żadnej mowy. Najważniejsze, że wygraliśmy i awansowaliśmy do kolejnej rundy, ale to nie jest nasz główny cel na tych igrzyskach - stwierdził w rozmowie z Martą Ćwiertniewicz.

Fornal wrócił jeszcze do spotkania z Egiptem. Czy czuł, że to może być jego ostatni występ w tegorocznych igrzyskach olimpijskich?

- Nie myślałem o tym. Siedziałem i oglądałem trzeciego seta. Pojawił się smutek, ale trwał on chwilę. Starałem się nastawić pozytywnie, by rozweselać siebie i pozostałych. Wydaje mi się, że to całkiem dobre podejście - dodał.

Fani zastanawiają się, czy Fornal będzie gotowy na najważniejsze spotkania, które dopiero przed Biało-Czerwonymi. Polacy mają na koncie dwa zwycięstwa i pewny awans do ćwierćfinału igrzysk olimpijskich. W sobotę odbędzie się ostatni mecz fazy grupowej z Włochami.

- Był taki trening, w którym w stu procentach trenowałem jak to było przed skręceniem i w każdej innej sytuacji. Czuję się dobrze, a nawet bardzo dobrze, biorąc pod uwagę, jak ta noga wyglądała jakiś czas temu. Jestem zadowolony, że jestem w stanie skakać. Specjalne podziękowania dla naszych fizjoterapeutów, którzy spędzili ze mną mnóstwo czasu. Wszystko po to, by jak najszybciej przywrócić mnie do zdrowia- wyznał przed kamerą Polsatu Sport.

Fornal wierzy w to, że będzie w stanie pomóc kolegom w najbliższych meczach.

- Mamy jeszcze trening szóstkowy, kiedy zagramy na siebie. Będzie tam więcej bloków i wymian. Zobaczymy. Jestem przekonany i wierzę, że będę gotowy na mecz z Włochami. Czy zagram? To zależy od trenera. Jeśli będzie taka konieczność, to wejdę z ławki. Mam nadzieję, że moja forma będzie odpowiednia - zakończył.