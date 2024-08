Przed nami kolejny dzień olimpijskich zmagań. W niedzielę 4 sierpnia nie zabraknie emocji związanych ze startami Polaków. Wszystko, co najważniejsze, omówimy w Magazynie Olimpijskim Paryż 2024. Gdzie obejrzeć? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

W porannym programie zapowiemy to, co czeka nas w niedzielę, ale nie zapomnimy również o tym, co już za nami. W sobotę swoje spotkanie rozegrali siatkarze. Przegrali oni 1:3 z reprezentacją Włoch, ale pomimo tego zagrają w ćwierćfinale. Awansu byli już bowiem pewni po dwóch kolejkach.

W sobotę swój ostatni mecz w fazie grupowej przegrali też siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak - z Niemcami Nilsem Ehlersem i Clemensem Wicklerem 0:2 (19:21, 15:21). Oba duety już wcześniej zapewniły sobie awans do 1/8 finału. Tam rywalami Biało-Czerwonych będą doświadczeni Hiszpanie Pablo Herrera i Adrian Gavira.

W niedzielę oczy polskich kibiców będą bez wątpienia zwrócone na stadion lekkoatletyczny. W przedpołudniowych eliminacjach wystąpi dziewięcioro polskich lekkoatletów, m.in. trzykrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem Anita Włodarczyk. Wieczorem odbędzie się natomiast finał tej dyscypliny w wydaniu męskim. Wystąpią w nim Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki.

Między innymi o tym mówić będziemy w naszym Magazynie Olimpijskim Paryż 2024. W programie liczne wywiady, łączenia, materiały naszych reporterów.

Gdzie obejrzeć Magazyn Olimpijski Paryż 2024? O której godzinie?

Magazyn Olimpijski będzie można obejrzeć w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek programu o godzinie 11:00.