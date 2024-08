W sobotę polscy siatkarze rozegrali swój ostatni mecz podczas fazy grupowej turnieju olimpijskiego. Biało-Czerwoni stanęli naprzeciwko zawodników z Włoch. Ekipa z Półwyspu Apenińskiego okazała się za mocna dla Nikoli Grbicia i jego podopiecznych. Polacy przegrali mecz po czterech setach.

Podczas nadchodzącego programu posłuchamy wypowiedzi Biało-Czerwonych po sobotnim meczu. Połączymy się także z Marcinem Nowakowskim - statystykiem naszej kadry. Warto przypomnieć, że mimo porażki Polacy nie żegnają się z tegorocznymi igrzyskami olimpijskimi. Bartosz Kurek i jego koledzy z reprezentacji już wcześniej zapewnili sobie awans do ćwierćfinału prestiżowej rywalizacji. Już wiadomo, że na kolejnym etapie imprezy czterolecia zmierzą się ze Słowenią.

Marek Magiera i Jakub Bednaruk porozmawiają z Joanną Mirek i Piotrem Gruszką także na temat nadchodzących meczów. W niedzielę na parkiecie pojawią się bowiem polskie siatkarki, które staną naprzeciwko Brazylijek. To starcie może okazać się kluczowe, jeżeli chodzi o przyszłość Biało-Czerwonych na igrzyskach olimpijskich. Chociaż zawodniczki prowadzone przez Stefano Lavariniego już mają pewny awans do ćwierćfinału, to nadal nie wiedzą, które miejsce w grupie zajmą. To natomiast zadecyduje o tym, z kim zmierzą się w następnej fazie zmagań w Paryżu.

Transmisja olimpijskiej #7Strefy w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:00.

