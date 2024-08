Zapadła decyzja ws. startu Doroty Borowskiej. Koniec sagi z udziałem Polki

W połowie lipca - na niespełna dwa tygodnie przed igrzyskami - Dorota Borowska została wycofana ze składu na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Jak informował wówczas Polski Związek Kajakowy, powodem był zarzut złamania przepisów antydopingowych.

"Informujemy, że jesteśmy za czystością w sporcie i z całą stanowczością potępiamy używanie niedozwolonych środków dopingowych. Deklarujemy także pełną współpracę z odpowiednimi organami antydopingowymi. Pragniemy jednak podkreślić, że nie przesądzamy o winie zawodniczki i stoimy na stanowisku, że każdy ma prawo do uczciwego procesu" - głosił komunikat.

W organizmie 28-letniej kanadyjkarki znaleziono śladowe ilości klostebolu. Borowska była testowana na obecność dopingu pod koniec czerwca podczas pobytu na zgrupowaniu we włoskiej Sabaudii, gdzie towarzyszył jej pies.

- Krótko po przyjeździe poszliśmy w góry, ale teren był mocno skalisty. Mój pies porozcinał sobie łapy, zobaczyłam to dopiero po powrocie. Nie ukrywam, że to był zły pomysł. Na drugi dzień poszliśmy do weterynarza, który przepisał maść, a w niej znalazł się ten feralny środek - opowiadała kanadyjkarka, tłumacząc, że właśnie w ten sposób substancja znalazła się w jej organizmie.

- Mamy nadzieję, że Międzynarodowa Agencja Testująca podejdzie po ludzku do tej sprawy i oczyści zawodniczkę z zarzutu - dodawał prezes Polskiego Związku Kajakowego Grzegorz Kotowicz.

Postępowanie wyjaśniające

