Polskie siatkarki wygrały 3:1! Teraz mecz z Serbią

Siatkarki reprezentacji Polski występ w ME U20 rozpoczęły od mocnego uderzenia. Szybko uzyskały wyraźną przewagę (8:2) i kontrolowały sytuację do końca seta. Pewnie wygrały 25:11, dominując w ataku i polu zagrywki (5–0). W drugiej odsłonie siatkarki z Finlandii włączyły się do walki, ale przewaga Polek nadal była dość wyraźna. Podopieczne trenera Miłosza Majki pewnie wygrały 25:19.

Po dwóch udanych setach, trzeci miał zaskakujący przebieg. Polki wyraźnie obniżyły loty, straciły skuteczność w ofensywie i dały rywalkom dojść do głosu. Porażka 17:25 nie podłamała ich jednak, bo w kolejnej partii, mimo nerwowego początku (7:8) rozstrzygnęły mecz na swoją korzyść. W środkowej fazie seta przejęły inicjatywę (21:14) i pewnie wygrały 25:20.

Najwięcej punktów: Agata Fiedorowicz (17), Agata Milewska (12) – Polska; Iida Pollanen (18), Kerttu Kilpinen (12) – Finlandia. Polki miały przewagę w ataku, lepiej punktowały zagrywką (12–5) oraz blokiem (8–5).

Mistrzostwa Europy U20 siatkarek są rozgrywane w dniach 5–17 sierpnia w Irlandii i w Bułgarii. Polki rywalizują w grupie II w Dublinie. W kolejnym meczu turnieju zmierzą się we wtorek z reprezentacją Serbii.

Polska – Finlandia 3:1 (25:11, 25:19, 17:25, 25:20)

Polska: Rozalia Moszyńska, Aleksandra Walczak, Agata Fiedorowicz, Agata Milewska, Julia Hewelt, Natasza Ornoch – Zuzanna Suska (libero) oraz Aleksandra Adamczyk, Maja Malinowska, Nadia Siuda, Zofia Pinderska. Trener: Miłosz Majka.

Finlandia: Liina Raty, Iida Pollanen, Hanna Kastarinen, Kerttu Kilpinen, Eevi Lehmus, Miia-Maria Makikyro – Veera Help (libero) oraz Sanni Siika-Aho, Iina-Reeta Kaikkonen, Lotta Alatalo, Venla Huoman, Nea Subotic, Nitta Korhonen, Vilma Isometsa. Trener: Joonas Huhtakangas.