Jakim składem Polki zagrają z Amerykankami? Ekspertka wskazała

We wtorek o godz. 17:00 polskie siatkarki zmierzą się w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich z Amerykankami. Jakim składem zagrają? Na ten temat dyskutowali eksperci w programie Olimpijska #7Strefa.

- Wiemy, że Natalia Mędrzyk jest tą, która ma zabezpieczyć przyjęcie i w trudnych momentach, swoimi profesorskimi zagraniami, obijać ręce blokujących. Wołosz ma kreować grę naszego zespołu pod warunkiem, że będzie miała dobre przyjęcie, bo z tym mamy troszeczkę kłopotu i wygląda to bardzo różnie. Chciałabym, aby Magdalena Stysiak wzniosła się na wyżyny swoich umiejętności. Widać, że w trakcie igrzysk Magda jest lekko wycofana. Z kolei Martyna Łukasik, jak gra dobrze w ataku, to braku jej przyjęcia, a jak ma dobre przyjęcie, to gorzej radzi sobie w ataku. Bardzo bym chciała zobaczyć ją dzisiaj w dobrej dyspozycji przy siatce, bo siła ognia będzie nam potrzebna – zaznaczyła dwukrotna złota medalistka mistrzostw Europy w siatkówce.

Ekspertka spodziewa się, że w meczu ze Stanami Zjednoczonymi Polki zagrają w następującym składzie: Stysiak - Korneluk - Łukasik - Mędrzyk - Jurczyk - Wołosz oraz Szczygłowska.

Początek meczu ćwierćfinałowego pomiędzy Polską a USA o godz. 17:00.

KG