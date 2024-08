Polacy na igrzyskach w czwartek. Kiedy startują?

Polki zajęły trzecie miejsce w wyścigu eliminacyjnym i bezpośrednio awansowały do finału igrzysk olimpijskich. Wygrały Nowozelandki przed Hiszpankami. Walkę o medale w tej konkurencji zaplanowano na godz. 13.40.

Zobacz także: Kiedy finał siatkarskiego turnieju na igrzyskach w Paryżu?

"Wykonałyśmy dziś plan" - mówiła we wtorek Naja. Czterokrotna medalistka olimpijska miała na myśli także awans do półfinału K2 500 m. Pochodząca z Tych zawodniczka w "dwójce" dokonała tego wspólnie ze swoją koleżanką z osady Anną Puławską. Obie w Tokio nie tylko weszły w skład "brązowej" czwórki, ale w duecie wywalczyły srebro.

Dorota Borowska perypetie związane z dopuszczaniem do startu stara się przekuć w sportowy sukces. Kanadyjkarka Posnanii wspólnie z Sylwią Szczerbińską awansowały do półfinału C2 500 m. Obie w czwartek wystartują w eliminacjach C-1 200 m (10.30). Borowska - czwarta zawodniczka IO Tokio 2020 w tej konkurencji - w ostatniej chwili została dopuszczona do startu na igrzyskach. W niedzielę została oczyszczona przez Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) z zarzutów stosowania niedozwolonych środków.

Polski kajakarki zgodnie przyznają, że nie ma co rozdawać medali i miejsce przed finałami, choć nie ukrywają wysokich aspiracji.

Kułynycz wystąpi w czwartkowych repasażach w stylu klasycznym w kategorii 87 kg (11.00), zachowując szansę na brązowy medal. W nich zmierzy się z Carlosem Munozem. Kolumbijczyk to mistrz igrzysk Ameryki Południowej z 2018 roku. Na igrzyskach w Rio zajął 20. miejsce. Polak później musi pokonać Żana Bełeniuka. Ukrainiec, który także zasiadał w krajowym parlamencie, to złoty medalista olimpijski z Tokio, a z Rio przywiózł srebrny krążek.

Jeszcze przed południem w kat 57 kg w st. wolnym, w 1/8 finału, zaprezentuje się zapaśniczka Anhelina Łysak, która zmierzy się z Ukrainką Aliną Hruszyną-Akobiją

Od czwartku do trzydniowej rywalizacji przystąpią pięcioboiści, którzy boje o olimpijskie podium rozpoczną od szermierczej planszy. Mężczyźyni, a wśród nich mistrz Polski Łukasz Gutkowski i Kamil Kasperczak, starty rozpoczną o godz. 11.00. Blisko trzy godziny później (13.40) do walki przystąpią kobiety, w tym Natalia Dominiak i Anna Maliszewska.

Z występów biało-czerwonych na lekkoatletycznej bieżni Stade de France zwraca uwagę start w kwalifikacjach sztafety 4x100 m kobiet (11.10). W półfinałach 1500 m (19.35) pobiegną Klaudia Kazimierska i Weronika Lizakowska. Siedmioboistkę Adriannę Sułek-Schubert czeka pracowity dzień. Przed nią starty na 100 m ppł, skok wzwyż i pchnięciu kulą.

Alan Banaszek zadebiutuje na igrzyskach, startując w wieloboju w kolarstwie torowym, czyli w tzw. omnium - początek 17.00. Na paryskim welodromie przez repasaże do ćwierćfinałów sprintu (18.01) przebił się Mateusz Rudyk.

Żeglarze doczekali się ostatniego dnia rywalizacji. Julia Damasiewicz wystąpi w formula kite, ale nie ma już szans na medal.

Polacy na igrzyskach w Paryżu w czwartek 8 sierpnia:

KAJAKARSTWO

10.30, C-1 200 m kobiet, eliminacje - Dorota Borowska, Katarzyna Szperkiewicz

12.40, C-1 200 m kobiet, ćwierćfinały

13.40, K-4 500 m kobiet, finał - Karolina Naja, Anna Puławska, Adrianna Kąkol, Dominika Putto

KOLARSTWO TOROWE

17.00, omnium mężczyzn, scratch - Alan Banaszek

17.38, omnium mężczyzn, wyścig na tempo

18.01, sprint mężczyzn, ćwierćfinały - Mateusz Rudyk

18.15, keirin kobiet, półfinały

18.25, omnium mężczyzn, wyścig eliminacyjny

19.01, keirin kobiet, o miejsca 7-12

20.04, sprint mężczyzn, o miejsca 5-8

19.11, keirin kobiet, finał

19.27, omnium mężczyzn, wyścig punktowy

LEKKOATLETYKA

10.05, 100 m ppł, siedmiobój - Adrianna Sułek-Schubert

10.25, pchnięcie kulą kobiet, kwalifikacje - Klaudia Kardasz

11.05, skok wzwyż, siedmiobój - Adrianna Sułek-Schubert

11.10, sztafeta 4x100 m kobiet, eliminacje - Polska

12.00, 800 m mężczyzn, repasaże - Mateusz Borkowski

19.35, 1500 m kobiet, półfinały - Klaudia Kazimierska, Weronika Lizakowska

pchnięcie kulą, siedmiobój - Adrianna Sułek-Schubert

20.55, 200 m, siedmiobój - Adrianna Sułek-Schubert

PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY

11.00, mężczyźni, szermierka - Łukasz Gutkowski, Kamil Kasperczak

14.30, kobiety, szermierka - Natalia Dominiak, Anna Maliszewska

ZAPASY

11.00, 87 kg w st. klasycznym mężczyzn, repasaże - Arkadiusz Kułynycz - Carlos Munoz (Kolumbia)

11.30, 57 kg w st. wolnym kobiet, 1/8 finału - Anhelina Łysak - Alina Hruszyna-Akobija (Ukraina)

12.50, 57 kg w st. wolnym kobiet, ćwierćfinały

18.55, 57 kg w st. wolnym kobiet, półfinały

20.05, 87 kg w st. klasycznym mężczyzn, o brązowy medal

20.30, 87 kg w st. klasycznym mężczyzn, finał

ŻEGLARSTWO

12.00, formula kite kobiet, półfinały, 1. wyścig - Julia Damasiewicz

formula kite kobiet, półfinały, 2. wyścig

formula kite kobiet, półfinały, 3. wyścig

formula kite kobiet, półfinały, 4. wyścig

formula kite kobiet, półfinały, 5. wyścig

formula kite kobiet, półfinały, 6. wyścig

