Gala Babilon MMA 46 to szóste wydarzenie spod tego szyldu w Amfiteatrze w Międzyzdrojach. Głównym pojedynkiem wieczoru będzie walka mistrzowska w wadze ciężkiej pomiędzy Marcinem Sianosem a dawnym rywalem Mariusza Pudzianowskiego – doświadczonym Brytyjczykiem Olim Thompsonem. Relacja live i wyniki na żywo z gali Babilon MMA 46 na Polsatsport.pl.

“Ściana” przeżywa drugą młodość, wygrywając trzy walki kolejno z takimi zawodnikami jak Marcin Kalata, Patryk Dubiela czy ostatnio Paweł Biernat. Ostatnio zawodnik zaliczył też przygodę w boksie zawodowym, co zakończyło się skandalem i pięcioletnią dyskwalifikacją. Kara nie ma wpływu jednak na jego występy w MMA, gdzie stanie przed szansą na zdobycie mistrzowskiego pasa. Jego rywalem będzie Anglik, który walczył w największych organizacjach MMA na świecie, w tym. m.in dla UFC, Bellatora czy KSW. “The Spartan” to również były mistrz Fight Exclusive Night.

W co-main evencie wydarzenia wystąpi Sylwester Kołecki (5-0). Brat byłego mistrza olimpijskiego i zawodnika KSW - Szymona Kołeckiego, jak dotąd wszystkie swoje walki kończył w pierwszych rundach. Teraz jego rywalem będzie Kamil Stachura (1-0-1). Pojedynek odbędzie się w wadze półciężkiej.

Ponadto swoją serię czterech zwycięstw spróbuje przedłużyć Samuel Vogt (5-2). Polak w Międzyzdrojach skrzyżuje rękawice z Arturem Niebrzydowskim (3-3), dla którego będzie to debiut w organizacji Babilon MMA.

Babilon MMA 46: Wyniki walk

Walka wieczoru o mistrzowski pas w wadze ciężkiej (do 120 kg):

5 x 5 min – Marcin "Ściana" Sianos (8-7) vs Oli "The Spartan" Thompson

(22-16)

Co-main event w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min – Sylwester Kołecki (5-0) vs Kamil Stachura (1-0-1)

Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min – Samuel "SamKO" Vogt (5-2) vs Artur Niebrzydowski (3-3)

Walka w wadze półśredniej (do 77 kg):

3 x 5 min – Kamil Kraska (10-3) vs Matias „El Dragon” Juarez (15-9-1)

Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min – Rafał "Kaszana" Lewoń (15-10) vs Szymon Herrmann (2-0)

Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min – Filip Słowiński (debiut) vs Krzysztof Sowa (3-1)

Walka w wadze piórkowej (do 66 kg):

3 x 5 min – Hubert Wybierała (1-0) vs Krystian Głażewski (3-0)

Walka semi-pro w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 3 min – Kacper Mioduszewski vs Marcin Budnik

Walka semi-pro w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 3 min – Daniel Hronda vs Piotr Chudzik

ŁO