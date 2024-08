Gospodarze niedzielnej potyczki wciąż czekają na pierwszą wygrana w tym sezonie ligowym. Do tej pory ekipa z Niepołomic zapisała na swoim koncie dwie porażki i jeden remis. W ostatniej kolejce podopieczni Tomasza Tułacza musieli uznać wyższość Zagłębia Lubin. "Miedziowi" wygrali 1:0.

Niepołomiczanie staną przed trudnym zadaniem. Spróbują bowiem przełamać się w starciu z Legią. Drużyna Goncalo Feio przystąpi do ligowego meczu uskrzydlona wyjazdowym zwycięstwem w eliminacjach Ligi Konferencji. Zespół ze Stolicy pokonał w Danii Broendby IF 3:2. Tym samym przybliżył się do awansu do kolejnej rundy.

Relacja live i wynik na żywo meczu Puszcza Niepołomice - Legia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o 17:30.