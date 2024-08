Polacy w niedzielę na igrzyskach w Paryżu. Kiedy startują?

Daria Pikulik i Mateusz Rudyk na torze kolarskim oraz Aleksandra Lisowska i Angelika Mach na trasie maratonu to czwórka polskich sportowców, którzy zaprezentują się ostatniego dnia igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Pierwsze na trasie maratonu pojawią się Lisowska, która w 2022 roku została mistrzynią Europy, i Lach. Ich start przewidziano na godz. 8 rano.

Rekordy życiowe oraz pozycje rankingowe nie pozwalają wiązać z ich startem wielkich nadziei, ale biegi na dystansie 42 km 192 m czasami pełne są niespodzianek i zaskakujących rozstrzygnięć.

Ich występ sprawi, że liczba polskich sportowców, którzy wystartują w Paryżu wzrośnie do 214.

Wśród tych, którzy w tegorocznych igrzyskach już się zaprezentowali są Pikulik i Rudyk.

Daria Pikulik od godz. 11 rywalizować będzie w omnium, czyli swego rodzaju kolarskim wieloboju na torze.

27-letnia zawodniczka, która wraz z siostrą Wiktorią zajęły siódme miejsce w madisonie, w omnium była już na podium imprez mistrzowskich, m.in. ma srebro z MŚ w Berlinie w 2020 roku.

Z kolei Rudyk, piąty sprinter zawodów w Saint-Quentin-en-Yvelines, zajął drugie miejsce w wyścigu 1. rundy i bezpośrednio awansował do ćwierćfinału, w którym pojedzie o godz. 11.29.

Ta konkurencja nie jest jego specjalnością, ale nie zamierza rezygnować z walki.

"Keirin jest trochę bardziej losowy, można wykorzystać mocniejszych zawodników i się wywieźć +na kole+. Zobaczymy. Jeżeli moje małe doświadczenie nie sprawi, że się zagubię, to też może być ciekawy wynik" - wspomniał przed starte Polak, którego olimpijski występ długo stał pod znakiem zapytania z racji niedopełnienia formalności związanych z przyjmowaniem insuliny, co wynika z faktu, że jest chory na cukrzycę.

Do tej pory polscy sportowcy wywalczyli w stolicy Francji dziewięć medali. O jedyny złoty pokusiła się Aleksandra Mirosław we wspinaczce sportowej na czas, srebrne zdobyli drużyna siatkarzy, kajakarka górska Klaudia Zwolińska i pięściarka Julia Szeremeta, a brązowe czwórka podwójna wioślarzy, drużyny szpadzistek, tenisistka Iga Świątek, Aleksandra Kałucka we wspinaczce i Natalia Kaczmarek w biegu na 400 m.

W niedzielę nastąpią rozstrzygnięcia w ostatnich 13 z 329 olimpijskich konkurencji. Najpóźniej, o godz. 15.30, rozpocznie się finał zmagań koszykarek między USA a Francją.

Ceremonia zamknięcia igrzysk na Stade de France rozpocznie się o godz. 21. Nieco ponad dwie godziny później Igrzyska 33. Letniej Olimpiady w Paryżu przejdą do historii.

Polacy w niedzielę 11.08 na igrzyskach Paryż 2024:

KOLARSTWO TOROWE

11.00, omnium kobiet, scratch: Daria Pikulik

11.29, keirin mężczyzn, ćwierćfinały: Mateusz Rudyk

11.57, omnium kobiet, wyścig na tempo

12.29, keirin mężczyzn, półfinały

12.53, omnium kobiet, wyścig eliminacyjny

13.23, keirin mężczyzn, o miejsca 7-12

13.32, keirin mężczyzn, finał

13.56, omnium kobiet, wyścig punktowy

LEKKOATLETYKA

8.00, maraton kobiet: Aleksandra Lisowska, Angelika Mach

BS, PAP