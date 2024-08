Gamrot wraca do gry! Karta walk gali UFC 305

Gamrot ostatni raz w klatce największej organizacji MMA na świecie występował w marcu 2024 roku. Pokonał wtedy na punkty legendę UFC Rafaela dos Anjosa. Była to trzecia wygrana z rzędu zawodnika trenującego w poznańskim Czerwonym Smoku oraz ATT. Piąty zawodnik rankingu kategorii lekkiej wróci podczas UFC 305. Rywalem Polaka będzie niżej notowany, ale bardziej doświadczony Hooker, który ma na koncie zwycięstwa m.in. z Paulem Felderem czy Jalinem Turnerem.

W walce wieczoru gali w Perth starcie na szczycie kategorii średniej. Niepokonany w UFC, broniący tytułu Dricus Du Plessis zmierzy się z byłym mistrzem, Israelem Adesanyą. Pochodzący z Nigerii zawodnik w klatce nie był widziany od września 2023 roku, kiedy to uległ Seanowi Stricklandowi i stracił mistrzostwo dywizji do 83,9 kg.

Karta walk gali UFC 305



Walka wieczoru:

185 lb: Dricus Du Plessis (21-2) vs. Israel Adesanya (24-3) – o pas mistrzowski

Karta główna:

125 lb: Kai Kara-France (24-11) vs. Steve Erceg (12-2)

155 lb: Mateusz Gamrot (24-2) vs. Dan Hooker (23-12)

265 lb: Tai Tuivasa (14-7) vs. Jairzinho Rozenstruik (14-5)

170 lb: Jingliang Li (19-8) vs. Carlos Prates (19-6)

Transmisja gali UFC 305 z udziałem Mateusza Gamrota w nocy z soboty na niedzielę od godziny 04.00 w Polsacie Sport 1.

IM, Polsat Sport