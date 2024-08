To zrobili polscy siatkarze po powrocie do kraju! Nawet Grbić dał się namówić

Polscy siatkarze, którzy podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu zdobyli srebrny medal, w poniedziałek wrócili do Polski. Wieczorem Biało-Czerwoni wybrali się wspólnie... do fryzjera.

Podopieczni Nikoli Grbicia podczas tegorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu osiągnęli historyczny sukces. Biało-Czerwoni awansowali do finału paryskiej imprezy. Chociaż w ostatnim meczu turnieju od Polaków lepsi okazali się Francuzi, którzy wygrali mecz w trzech setach, to Bartosz Kurek i jego koledzy z reprezentacji nadal mogą cieszyć się ze zdobytego srebrnego medalu.

W poniedziałek 12 sierpnia polscy siatkarze wrócili do kraju. Medalistów igrzysk na lotnisku Chopina w Warszawie witały tłumy kibiców. W ten sposób fani chcieli podziękować swoim ulubionym sportowcom za bardzo dobry występ nad Sekwaną.

Jak się okazuje, już tego samego dnia reprezentanci Polski postanowili spędzić trochę czasu razem i wspólnie wybrali się do... fryzjera. Na fotelach usiedli między innymi Tomasz Fornal, Marcin Janusz czy Jakub Kochanowski. Na strzyżenie dał namówić się nawet selekcjoner kadry - Nikola Grbić.

"Nasi Wicemistrzowie Igrzysk Olimpijskich 2024 w Paryżu, wrócili już do Warszawy razem z medalami" - napisano w opisie fotografii, które zostały opublikowane na koncie warszawskiego lokalu BARBERS.TWO.

Warto przypomnieć, że to nie pierwszy raz, kiedy polscy siatkarze wspólnie wybierają się do fryzjera. Taka sama sytuacja miała miejsce we wrześniu 2023 roku, kiedy to Biało-Czerwoni sięgnęli po triumf podczas mistrzostw Europy.