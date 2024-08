AC Milan ogłosił kolejny transfer. "Drużyna jest kompletna"

Opłata transferowa nie została ujawniona, ale włoskie media podały, że Milan zapłaci za 25-latka około 25 milionów euro, w tym premie.

Wicemistrz świata 2022 rozegrał 21 meczów dla reprezentacji Francji, zdobywając trzy bramki. Podobno był również celem West Ham United i Manchesteru United.

Milan podpisał już umowy z napastnikiem Alvaro Moratą oraz obrońcami Emersonem Royalem i Strahinją Pavloviciem, przygotowując się do rozpoczęcia nowego sezonu w Serie A. Rossoneri w pierwszej kolejce zagrają u siebie przeciwko Torino.

"Te cztery podpisy były celem jeszcze przed wyborem trenera” - wyjaśnił Zlatan Ibrahimovic, bliski współpracownik właściciela Milanu, Gerry'ego Cardinale.

Szwed o Fofanie powiedział: „Szukaliśmy pomocnika, który utrzyma równowagę w drużynie. To kompletny zawodnik, który potrafi zagrać na linii rozegrania, jak i strzelać gole. To były jedne z najdłuższych negocjacji, ale teraz liczy się to, że jest tutaj. Drużyna jest kompletna, jesteśmy bardzo szczęśliwi i witam go w Mediolanie”.

AC Milan w czerwcu poinformował, że nowym trenerem klubu od sezonu 2024/25 będzie Paulo Fonseca.

BS, PAP