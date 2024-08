Barcelona rozpoczyna sezon, a asystent trenera odchodzi. Wytrzymał miesiąc

O tym, że Alcantara odszedł ze sztabu szkoleniowego pierwszej drużyny, w oficjalnych komunikacie w mediach społecznościowych poinformowała Barcelona. Klub wskazał także, kto zastąpi go w roli asystenta trenera pierwszej drużyny.

ZOBACZ TAKŻE: Aktywiści zdewastowali dom Messiego. Piłkarz im nie popuści. Zażądał odszkodowania

"Arnau Blanco zastąpi Thiago Alcantarę. Były szkoleniowiec drużyny U16 dołączy do sztabu Hasiego Flicka, w którym będzie pełnił funkcję asystenta trenera" – napisano.

Swoją pracę w Barcelonie Thiago rozpoczął 11 lipca. Kilka dni później oficjalnie ogłoszone, że Hiszpan będzie do dyspozycji drużyny przez całe lato. O współpracę ze swoim byłym podopiecznym na konferencji prasowej przed pierwszym meczem w sezonie został zapytany trener Hansi Flick.

- Mamy świetne relacje z Thiago, odkąd spotkaliśmy się w Bayernie i utrzymywaliśmy ją, kiedy był w Liverpoolu. Kiedy zakończył karierę, to rozmawialiśmy telefonicznie i powiedziałem mu, że będzie wspaniałym trenerem, a jeśli chce zobaczyć, jak wygląda ta praca, to jest tu mile widziany. Pomógł naszej drużynie, jest wielką osobą. To było fantastyczne mieć go tutaj, pomógł nam zarówno z rzeczami boiskowymi, jak i pozaboiskowymi – powiedział trener Barcelony.

Swój pierwszy mecz w nowym sezonie Barcelona rozegra 17 sierpnia. Rywalem "Blaugrany" w spotkaniu, które zainauguruje rozgrywki, będzie Valencia.

MiK