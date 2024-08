Mistrzowie Polski mimo tego, że mają rozegrany o jeden mecz mniej od reszty drużyn, są liderami PKO BP Ekstraklasy z kompletem punktów. Oprócz rozgrywek ligowych, zespół z Podlasia rywalizuje również w europejskich pucharach. We wtorkowy wieczór wyjechali oni do Norwegii, aby rozegrać rewanżowe spotkanie z norweskim FK Bodo/Glimt (w pierwszym meczu było 0:1). Potyczka zakończyła się jednak bolesną porażką 1:4 (1:5 w dwumeczu) i Jaga pożegnała się z perspektywą gry w Lidze Mistrzów w obecnej kampanii.

- Wierzę, że teraz będziemy lepiej się adaptować, bo tak będzie wyglądało nasze całe pół roku, nie tylko sierpień. Musimy już być skuteczni co trzy dni, a nie co tydzień. Taki jest nasz kierunek rozwoju i do tego dążymy - powiedział trener Adrian Siemieniec po meczu w Bodo.

Ich rywalem w sobotnim meczu będzie Cracovia, która w poprzedniej kolejce pokonała Koronę Kielce 2:0. Zawodnicy "Pasów" całkiem nieźle rozpoczęli sezon, zdobywając siedem punktów w czterech spotkaniach.

W kwietniu goście - broniący się wówczas przed spadkiem - niespodziewanie wygrali w Białymstoku z ówczesnym liderem 3:1. Jagiellonia dużą część meczu grała wtedy jednak w dziesiątkę, a Afimico Pululu nie wykorzystał rzutu karnego.

- Znamy ich charakterystykę, wiemy w jakim kierunku podąża ich sposób gry i pomysł trenera. Widzimy, że ich wachlarz możliwości i powtarzalność w niektórych elementach się zwiększa. Zobaczymy jaki będzie scenariusz tego spotkania (...). Wiadomo, że my będziemy dążyć do dominacji, by ten mecz prowadzić na swoich warunkach - mówił szkoleniowiec Jagiellonii Białystok.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jagiellonia Białystok – Cracovia na Polsatsport.pl.

ŁO/PAP