Polska medalistka olimpijska ogłosiła zakończenie kariery. "Ciągle jakoś mi ciężko"

Kiełbasińska ma na swoim koncie pokaźną kolekcję medali z różnych imprez. Z igrzysk olimpijskich w Tokio przywiozła srebro (sztafeta 4x400 m), taki sam krążek wywalczyła na mistrzostwach świata w Dosze (sztafeta 4x400 m) oraz na mistrzostwach Europy w Monachium (sztafeta 4x400 m, sztafeta 4x100 m). W niemieckich zawodach wywalczyła jeszcze indywidualnie brąz na 400 metrów. To nie koniec osiągnięć Kiełbasińskiej.

Do wymienionego dorobku dołożyła jeszcze srebro Igrzysk Europejskich (sztafeta mieszana 4x400 m) oraz dwa brązowe (bieg na 400 m i sztafeta 4x400m) i jeden złoty medal (sztafeta 4x400m) w halowych mistrzostwach Europy. Na tegoroczne igrzyska polska biegaczka nie zdołała uzyskać minimum kwalifikacyjnego, co dodatkowo utrudniła kontuzja, której Kiełbasińska nabawiła się w trakcie czerwcowych mistrzostw Polski. Już wtedy Polka zapowiedziała zakończenie kariery, a we wtorek potwierdziła to w swoich mediach społecznościowych. Wpis Kiełbasińskiej jest niezwykle emocjonalny.

"Ciągle jakoś ciężko jest mi się zebrać na odwagę, ciągle wydaje mi się, że potrzebuję na to pożegnanie z lekkoatletyką jakichś wyjątkowych okoliczności. A z drugiej strony mam ochotę się poddać i jakoś naturalnie przejść do życia. Zresztą kto by rozpamiętywał? Liczy się tylko to, co tu i teraz oraz to, co przed nami. Ale tego, co jest teraz i tego co przede mną, nie byłoby w takich kolorach, gdyby nie te ostatnie 20 lekkoatletycznych lat.

Na to pożegnanie z tym sportem, jeszcze od strony płyty stadionu, będzie czas w najbliższą niedzielę na Diamentowej Lidze w Chorzowie. Będzie mi niezwykle miło pomachać do Was kibiców jeszcze z tej stadionowej perspektywy".

W komentarzach pod postem pojawiła się fala podziękowań i słów wsparcia dla polskiej biegaczki.

"Kawał dobrej roboty, walka, o której nie mamy pojęcia, ale też osiągnięcia, które niewielu sportowców ma talent i szczęście żeby osiągnąć. Dobra kariera".

"Aniu.. pozwól nam celebrować z Tobą ten moment. Przechodzisz do historii polskiego Olimpizmu, polskiego sportu, Królowej LA. Przekazujesz pałeczkę. Naucz nas, jak to się robi. Naucz kolejne pokolenia!".

"Ania, ta kariera była wspaniała, dzięki za te wszystkie emocje i dużo radości oraz spokoju na nowej drodze".

Memoriał Kamili Skolimowskiej będzie dwunastymi zawodami tegorocznej edycji Diamentowej Ligi. Zawody odbędą się na Stadionie Śląskim. Start rywalizacji - 25 sierpnia.