To tam siatkarki zawalczą o Superpuchar Polski. Znamy gospodarza

Jak co roku o Superpuchar Polski powalczy aktualny mistrz Polski ze zdobywcą Pucharu Polski. W tym roku będą to zespoły odpowiednio z Polic i Bielska-Białej.

Pierwszy Superpuchar rozegrano w Szamotułach. W kolejnych sezonach gościł on m.in. w Łodzi, Szczecinie, Lublinie, Kaliszu, Dąbrowie Górniczej i Zawierciu. Teraz przyszedł czas na miasto z siatkarską przeszłością - Ostrowiec Świętokrzyski. Miejscowe KSZO po raz ostatni w najwyższym poziomie rozgrywkowym rywalizowało w sezonie 2018/2019.

- To bardzo ważne, by siatkówka mogła prezentować swoje piękno w różnych ośrodkach w naszym kraju, tym bardziej że jej kobieca odmiana nie jest obca mieszkańcom Ostrowca. Spodziewam się wspaniałego święta kobiecej siatkówki i ogromnych emocji, których dostarczą nam dwie czołowe ekipy minionego sezonu. Będzie to wstęp do tego, co czeka nas w sezonie 2024/2025 TAURON Ligi – powiedział Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki, cytowany przez portal siatka.org.

Najwięcej razy Superpuchar Polski siatkarek zgarniała drużyna z Polic - cztery razy (rywalizowała dziewięć razy). Na drugim miejscu plasuje się zespół z Bielska-Białej, który triumfował trzykrotnie, a w finale występował również dziewięć razy.