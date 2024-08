Gospodarze czwartkowego spotkania zajmują obecnie siódme miejsce w tabeli Betclic 1 Ligi. W ostatnim spotkaniu zagrali z drużyną Wisły Kraków na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana. Mimo tego, że Angel Rodado dwukrotnie trafił do siatki Arki, Gdynianie zdołali doprowadzić do wyrównania, a strzelcem obu bramek był Joao Oliveira.

ZOBACZ TAKŻE: Ajax przyjeżdża do Białegostoku, a tu taki komunikat policji. Nie mają złudzeń

Ich rywale są spadkowiczem z PKO BP Ekstraklasy, ale nie mogą zaliczyć początku tego sezonu do udanych. Po pięciu meczach uzbierali jedynie sześć punktów, co sprawia, że zajmują dopiero 9. miejsce w tabeli ligowej. W ostatniej kolejce wybrali się na wyjazd do Niecieczy, gdzie zagrali z miejscową Termalicą (ówczesnym liderem Betclic 1 Ligi). Mimo słabego startu meczu i straty bramki, zdołali wyrównać za sprawą Daniela Szczepana, dla którego było to drugie trafienie w tym sezonie. Gospodarze kończyli mecz w "dziesiątkę" po tym, jak w 78. minucie czerwoną kartkę obejrzał Arkadiusz Kasperkiewicz.

Relacja live i wynik na żywo meczu Arka Gdynia - Ruch Chorzów na Polsatsport.pl.

ŁO