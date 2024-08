Żona Karola Kłosa zabrała głos po rozstaniu. Czekała miesiąc

Nic nie wskazywało na to, że para podejmie takie kroki. Wydawało się, że oboje tworzą zgodne małżeństwo. Uczucie między nimi pojawiło się już w czasach szkolnych i przetrwało wiele lat.

ZOBACZ TAKŻE: Amerykański siatkarz prosto z mostu o pomyśle FIVB. To nie spodoba się w Polsce?

Niepokojące sygnały pojawiły się później. Kobieta w jednej chwili pozbyła się nazwiska męża na instagramowym profilu, a także usunęła wspólne zdjęcia. Cała sytuacja wyjaśniła się dopiero pod koniec lipca, kiedy to środkowy Asseco Resovii Rzeszów wydał oficjalny komunikat o rozstaniu.

"Ostatnimi czasy pojawiło się sporo plotek na temat mojego małżeństwa. Dochodziło do absurdu i próśb, bym wytłumaczył sytuację na portalach plotkarskich. Chciałbym to wszystko ukrócić. Wolę to zrobić tu na swoich warunkach. Tak — to prawda, rozstajemy się" - poinformował.

Zaapelował również wszystkich fanów, aby prywatne życie jego żony zostało w należyty sposób poszanowane. Sportowiec wziął także na siebie całą winę.

"Wystarczająco dużo już wycierpiała. Nie zasługuje ani na to, co zrobiłem, ani na durne komentarze i opinie. Prosiłbym bardzo o uszanowanie jej i jej prywatności" – napisał siatkarz.

Dudzicka dopiero teraz odniosła się do słów małżonka. Zamieściła emocjonujący wpis na swoim instagramowym profilu. Poinformowała m.in. o tym, jak się czuje.

"Powoli wracam. Chciałabym na samym początku podziękować wam za wsparcie... Dostałam od was kilkaset (o ile nie kilka tysięcy) wiadomości, nie byłam w stanie na nie odpowiadać, ale dało mi to naprawdę dużo siły... Internet potrafi być strasznym miejscem i bardzo długo zastanawiałam się, czy nie powinnam skasować tego profilu... Ale pokazaliście mi w tych wszystkich tygodniach, że przez te wszystkie lata zbudowaliśmy tutaj więź i społeczność, z której nie mam zamiaru rezygnować" – wyjawiła.

Kłos i Dudzicka wzięli ślub w 2017 roku. Po siedmiu latach małżeństwa ich drogi się rozeszły.

Tak zmieniał się Karol Kłos Zobacz galerię

KG