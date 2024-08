W nadchodzącym rewanżu IV rundy eliminacji do Ligi Konferencji UEFA, Legia Warszawa zmierzy się z FK Drita Gnjilane. Pierwsze spotkanie, które odbyło się w Warszawie, zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 2:0. Legia, dzięki bramkom Kramera i Guala, uzyskała solidną zaliczkę przed meczem wyjazdowym.

- Gratuluję piłkarzom, sztabowi i kibicom. Najważniejsza była dojrzałość w grze. Jako faworyt musieliśmy unikać przypadkowych sytuacji i błędów z drużyną, która nie miała nic do stracenia. Pierwsza bramka padła w drugiej połowie i potem grało nam się łatwiej. Chcielibyśmy wygrać wyżej, ale podchodzimy z szacunkiem do przeciwnika. Jesteśmy niepokonani w Europie i chcemy, żeby tak pozostało. Jesteśmy bliscy osiągnięcia jednego z głównych celów na ten sezon - powiedział po meczu trener "Legionistów" Goncalo Feio.

W poprzedniej rundzie eliminacji Legia zmierzyła się z Broendby IF. Choć "Wojskowi" nie byli uważani za faworytów w starciu z wicemistrzem Danii, udało im się triumfować na wyjeździe, wygrywając 3:2. Na stadionie przy Łazienkowskiej polski zespół utrzymał przewagę, co pozwoliło im awansować do czwartej, ostatniej rundy kwalifikacyjnej.

Relacja live i wynik na żywo meczu KF Drita Gnjilane - Legia Warszawa od godziny 20:00 na Polsatsport.pl.

ŁO/PAP