Hubert Hurkacz walczy o awans do trzeciej rundy tegorocznego US Open. W swoim drugim spotkaniu w wielkoszlemowym turnieju Polak zmierzy się z Jordanem Thompsonem. Który z tenisistów zakwalifikuje się do kolejnego etapu zmagań? Relacja live i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz - Jordan Thompson na Polsatsport.pl.

Rywalizację na nowojorskich kortach Polak rozpoczął od zwycięstwa nad Timofiejem Skatowem. Warto jednak podkreślić, że znacznie niżej notowany Kazach wysoko zawiesił poprzeczkę zawodnikowi z Wrocławia. Hurkacz wygrał w trzech setach, ale zarówno w drugim, jak i trzecim przechylał szalę zwycięstwa w tie-breakach. W kolejnej rundzie siódmego tenisistę rankingu ATP czeka dużo trudniejsze wyzwanie.

ZOBACZ TAKŻE: Kiedy mecz Hurkacz - Thompson?

Po drugiej stronie kortu stanie Thompson. Australijczyk w pierwszej rundzie pokonał 3:0 Constanta Lestienne'a. Niemniej jednak rywalizacja w tym spotkaniu była o wiele mniej zacięta niż w starciu Hurkacz - Skatow. 30-latek z Sydney plasuje się na 32. lokacie w światowym rankingu. Warto wspomnieć, że do tej pory Thompson nie zachwycał w turniejach wielkoszlemowych. Najdalej doszedł do czwartej rundy US Open w 2020 roku.

Co ciekawe, Polak i Australijczyk jeszcze nigdy nie grali przeciwko sobie. Teraz powalczą o awans do trzeciej rundy US Open. Wygrany z tej potyczki zmierzy się w niej z lepszym z pary Arnaldi - Safiulin.

US Open: Hubert Hurkacz - Jordan Thompson. Relacja live i wynik na żywo

Relacja live i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz - Jordan Thompson na Polsatsport.pl.