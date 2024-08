Nasz worek medalowy z dnia na dzień staje się coraz pełniejszy. W czwartym dniu zmagań mocno liczymy na naszych lekkoatletów. Na stadionie będziemy mieli minimum trzy medalowe szanse - największe to Robert Jachimowicz i Rafał Rocki w rzucie dyskiem (obaj F52). Ci dwaj zawodnicy to utytułowani polscy dyskobole. Jachimowicz to m.in. srebrny medalista Paralimpiady z 2016 roku, zaś Rocki otarł się o podium podczas imprezy czterolecia w Tokio 2021.



Ogromne nadzieje wiążemy ze startem Faustyny Kotłowskiej, która dwa tygodnie temu, podczas zawodów czwartej rundy Grand Prix Polski, ustanowiła w swojej kategorii (F64) rekord świata (41.17 m). W regatach wioślarskich o medal zawalczą Jolanta Majka i Michał Gadomski.

Polacy na igrzyskach paralimpijskich Paryż 2024 w niedzielę - 1 września. Kiedy startują?

STRZELECTWO



09:30 Emilia Trześniowska (eliminacje)



TENIS STOŁOWY



10:00 Patryk Chojnowski/Piotr Grudzień (finał)

17:00 Igor Misztal (1/8 finału)

17:45 Maciej Nalepka (1/16 finału)

19:15 Tomasz Jakimczuk (1/16 finału)

20:45 Katarzyna Marszał (1/8 finału)



WIOŚLARSTWO



11:50 Jolanta Majka/Michał Gadowski (finał)



PŁYWANIE



9:38 Alan Ogorzałek (eliminacje)

9:53 Michał Golus (eliminacje)



BOCCIA



Ew.13:10 Edyta Owczarz (półfinał)

10:30 Damian Iskrzycki (ćwierćfinał)



LEKKOATLETYKA



10:04 Bartosz Górczak (pchnięcie kulą) - finał

10:09 Joanna Mazur (1500 m) - eliminacje

10:52 Faustyna Kotłowska (rzut dyskiem) - finał

19:22 Robert Jachimowicz, Rafał Rocki (rzut dyskiem) - finał

19:57 Jagoda Kibil, Ingrid Renecka (200 M) - finał



TRIATHLON



12:00 Łukasz Wietecki

12:35 Marta Dzieciątkowska, Monika Belczewska

Jakub Kochan