Polak jednak z medalem w Paryżu! Rekord świata anulowany

Bartosz Górczak sięgnął po brązowy medal w pchnięciu kulą w kategorii F53 podczas tegorocznych igrzysk paralimpijskich. Chociaż pierwotnie pierwsze miejsce zajął Giga Ochkhikidze, to jego próby zostały uznane za nieważne.

Niedzielny konkurs pchnięcia kulą był niesamowicie ciekawy. Kilka razy pobito w nim rekord świata, a ostatecznie po złoty medal sięgnął reprezentant Gruzji Giga Ochkhikidze, który osiągnął wynik 9.66 m. Tak się przynajmniej wydawało.

Kilkadziesiąt minut po zakończeniu zmagań doszło do niespodziewanej sytuacji - próby Gruzina zostały uznane za nieważne. Komisja stwierdziła, że Ochkhikidze rzucał kulą, a nie ją pchał. Przez to nowym mistrzem paraolimpijskim w pchnięciu kulą został Abdelillah Gani z Maroka, który ustanowił nowy rekord świata rzutem na 9.22 m. Jest to również dobra informacja dla reprezentanta Polski.

Chociaż pierwotnie Polak uplasował się na czwartym miejscu z wynikiem 8.41 m, to po dyskwalifikacji Gruzina wskoczył on na najniższy szczebel podium. Biało-Czerwoni kibice mogą cieszyć się z kolejnego "krążka" zdobytego przez Polaków podczas tegorocznych igrzysk paralimpijskich w Paryżu.