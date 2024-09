Justyna Kozdryk zainauguruje starty naszych ciężarowców. Ta doświadczona i utytułowana zawodniczka (dwukrotna medalistka paralimpijska - srebrna z Pekinu 2008 oraz brązowa z Tokio 2016) weźmie udział w konkurencji do 45kg. Na pewno będzie się starała wycisnąć wynik, który da jej medal. Bacznym okiem będziemy również śledzić zmagania w kolarstwie szosowym. W "czasówce" pojedzie m.in. Rafał Wilk, nasza legenda, zdobywca czterech paralimpijskich medali (w tym trzy złote).

Do walki staną również nasi szermierze na wózkach - floreciści z najwybitniejszym polskim szermierzem Dariuszem Penderem, dla którego będzie to siódmy start w tego typu zawodach. O dobry rezultat powalczy również Michał Nalewajek (kat. A) oraz Adrian Castro (kat. B), dla którego będzie to drugi start na tych igrzyskach. Na stadionie lekkoatletycznym o jak najwyższe miejsce powalczy Renata Śliwińska (rzut dyskiem), a na strzelnicy Szymon Sowiński (w pistolecie 50m SH1).

W pojedynku ćwierćfinałowym singlowego turnieju tenisa stołowego zagra Katarzyna Marszał.

Jeśli chodzi o rywalizacje na obiektach, gdzie nie ma reprezentantów Polski, to najciekawiej zapowiadają się mecze ćwierćfinałowe w koszykówce na wózkach kobiet oraz półfinały goalballu mężczyzn.

Starty Polaków na igrzyskach paralimpijskich - środa 04.09

KOLARSTWO SZOSOWE

8:46 - Zbigniew Maciejewski - czasówka klasa C1 (FINAŁ)

13:30 - Karol Kopicz - czasówka klasa B (FINAŁ)

14:44 - Patrycja Kuter - czasówka klasa B (FINAŁ)

15:11 - Rafał Wilk - czasówka klasa H4 (FINAŁ)

PŁYWANIE

sesja poranna - Krzysztof Lechniak - 50m stylem klasycznym klasa SB3 (eliminacje)/ew. 18:35 FINAŁ

ŁUCZNICTWO

10:59 - Łukasz Ciszek - łuk refleksyjny 1/16 finału, ew. 1/8 finału, 1/4 finału, 1/2 finału, mecz o trzecie miejsce, FINAŁ

JEŹDZIECTWO

10:00 - Monika Bartyś - paraujeżdżanie Grade IV

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW

17:00 - Justyna Kozdryk - do 45 kg (FINAŁ)

STRZELECTWO

9:30 - Szymon Sowiński - P4 - X 50 m pistolet SH1 eliminacje, ewent. FINAŁ 12:15.

SZERMIERKA NA WÓZKACH

9:00 - Dariusz Pender - floret indywidualnie kategoria A (1/32 finału), ew. 1/16 finału, 1/8 finału, ćwierćfinał, półfinał, walka o brązowy medal, FINAŁ

9:40 - Adrian Castro - floret indywidualnie kategoria B (1/16 finału) ew. 1/8 finału, ćwierćfinał, półfinał, walka o brązowy medal, FINAŁ

10:40 - Michał Nalewajek - floret indywidualnie kategoria A (1/16 finału) ew. 1/8 finału, ćwierćfinał, półfinał, walka o brązowy medal, FINAŁ

TENIS STOŁOWY

10:00 - Katarzyna Marszał - klasa WS6 - ćwierćfinał

13:45 - Natalia Partyka - klasa WS10 - FINAŁ

18:00 - Rafał Czuper - klasa MS2 - półfinał

21:00 - Patryk Chojnowski - klasa MS10 - FINAŁ

Jakub Kochan