Gwiazdy igrzysk olimpijskich upamiętnią wielkiego polskiego siatkarza

– Od kilku miesięcy pracujemy nad tym, żeby organizacja dorównała wielkości naszego patrona turnieju oraz gwiazdom, które pokażą się w sobotę i niedzielę kibicom. Wiadomo, że Lublin przede wszystkim czeka na debiut Wilfredo Leona przed własną publicznością, ale trzeba też zauważyć, jak wielkie drużyny przyjadą na ten turniej. Mamy trzy bardzo mocne polskie drużyny oraz włoskiego hegemona z Perugii, a wszystkie zespoły przyjadą do Lublina w swoich najmocniejszych zestawieniach – mówi Paweł Markiewicz, prezes Fundacji im. Tomasza Wójtowicza, która jest organizatorem turnieju.

ZOBACZ TAKŻE: Wszystko już jasne! Nowy kontrakt legendy siatkówki

W ciągu dwóch najbliższych dni kibice będą mieli okazję zobaczyć zawodników, którzy na igrzyskach w Paryżu wywalczyli medale we wszystkich kolorach, a także reprezentantów Włoch, którzy uplasowali się na czwartej pozycji. Warto jednak dodać, że wszystkie zespoły mają w swoich szeregach przynajmniej jednego medalistę z Paryża. A wielkim wydarzeniem będzie też pierwszy oficjalny mecz Wilfredo Leona w barwach polskiego klubu. Leon, który odnosi sukcesy z biało-czerwoną reprezentacją w trakcie poprzedniego sezonu zdecydował, że chce przenieść się z rodziną do Polski.

– Wiem, że ściągnięcie mnie do Lublina nie było łatwym zadaniem, a dla mnie też nie było to proste. Najważniejsze jest jednak to, że będziemy razem w kolejnym sezonie. Panuje tutaj rodzinna atmosfera, a na tym mi zależało. Wybrałem klub, który ma takie same marzenia i taki sam sposób myślenia jak ja – mówił Wilfredo Leon po podpisaniu kontraktu.

Leon prawdopodobnie po raz pierwszy zagra przed lubelską publicznością w sobotę, gdy BOGDANKA LUK o godz. 17 zmierzy się w pierwszym meczu półfinałowym meczu z Sir Safety Perugia, czyli drużyną, w której występował, z wielkimi sukcesami, przez sześć lat, a po drugiej stronie siatki zagra m.in. reprezentant Polski Kamil Semeniuk. Dwie i pół godziny później ma rozpocząć się drugi półfinał, w którym zagrają Jastrzębski Węgiel i Asseco Resovia Rzeszów. W ekipie Jastrzębskiego Węgla zagrają m.in. złoci z Paryża reprezentanci Francji Benjamin Toniutti i Timothee Carle oraz srebrni reprezentanci Polski Łukasz Kaczmarek, Tomasz Fornal i Norbert Huber, w drużynie Asseco Resovii Rzeszów jest kolejny medalista z Paryża Paweł Zatorski. Organizację tego wyjątkowego turnieju wsparły m.in. BOGDANKA S.A., PGE S.A., Arche Hotel Lublin, Luxiona, Robico, Hummel, a partnerem imprezy jest Polska Liga Siatkówki S.A.

– Z wielką radością zapraszam na trzecią edycję turnieju BOGDANKA Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza. Organizowany przez Fundację im. Tomasza Wójtowicza i przy wsparciu miasta Lublin turniej, jest znakomitą okazją do uhonorowania pamięci jednego z najlepszych siatkarzy wszech czasów, honorowego obywatela naszego miasta – zaznacza Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta Lublina ds. kultury, sportu i partycypacji społecznej.

– Staramy się wspierać wszelkie tego typu inicjatywy. Pan Tomasz Wójtowicz otrzymał tytuł Honorowego Ambasadora naszego województwa, a my jesteśmy także od tego, by przypominać o osobach, które z dumą reprezentowały naszą ojczyznę na arenie międzynarodowej. Województwo lubelskie dostrzega te kwestie i w tej kadencji na pewno dalej będzie wspierać sport młodzieżowy i ten zawodowy, bo czujemy sens takich działań – mówi wicemarszałek województwa lubelskiego Marek Wojciechowski. Oprócz władz miasta i województwa organizację turnieju wsparło także Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Turniej BOGDANKA Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza odbędzie się 7 i 8 września w Lublinie. Pierwszego dnia w półfinałach zmierzą się BOGDANKA LUK Lublin z Sir Safety Perugia (godz. 17.00) i Jastrzębski Węgiel z Asseco Resovią Rzeszów (godz. 19.30). Dzień później o godz. 15.30 zmierzą się przegrani z sobotnich półfinałów, a o godz. 18 odbędzie się wielki finał, w którym zagrają sobotni zwycięzcy.

Informacja prasowa