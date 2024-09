Kajetanowicz i Szczepaniak na podium WRC2 Challenger w Rajdzie Akropolu!

Niedzielny etap Rajdu Akropolu składał się z trzech odcinków specjalnych, porannej próby Inohori (17,47 km) i dwóch przejazdów oesu Eleftherohori (18,29 km). Reprezentanci ORLEN Rally Team, posiadając sporą przewagę nad kolejną z załóg, postawili na stabilne tempo, które pozwoliło im ukończyć zawody bez niepotrzebnych problemów. O te nie było trudno i również dzisiaj wielu zawodników przebijało opony w swoich samochodach czy wypadało z trasy.

– Rajd Akropolu kończymy na trzecim miejscu w WRC2 Challenger. Teraz możemy odetchnąć, bo bardzo ciężko pracowaliśmy - nie tylko z Maćkiem, ale całym zespołem ORLEN Rally Team, żeby móc tu przyjechać i walczyć z najszybszymi zawodnikami na świecie. Udało się. Wywozimy ważne punkty, zwłaszcza z tak trudnego rajdu, który chwilami przypominał loterię. Było mnóstwo przebitych opon, a my uszkodziliśmy w zasadzie tylko jedną i to na dojazdówce. Musieliśmy ją zmienić przed ostatnim odcinkiem, ale to już nie miało znaczenia, bo plan był taki, żeby utrzymać pozycję. Dziękuję całemu zespołowi, kibicom, mojej rodzinie. To był fantastyczny weekend, a teraz lecimy do Chile! – wypowiedział się Kajetan Kajetanowicz, aktualny Rajdowy Mistrz Świata WRC2 Challenger.

ZOBACZ TAKŻE: GP San Marino. Kliknij i oglądaj

Rajd Akropolu był czwartym tegorocznym startem dla duetu Kajetanowicz/Szczepaniak. Polacy rozpoczęli swój sezon od wygranej w marcowym Rajdzie Safari. Na przełomie maja i czerwca wzięli udział w Rajdzie Sardynii, gdzie zajęli czwarte miejsce w WRC2 Challenger. W czerwcowym ORLEN Rajdzie Polski zachwycali kibiców walką o pierwsze miejsce, niestety uderzenie w kamień na jedenastym odcinku specjalnym pozbawiło ich szans na zwycięstwo.

Do końca sezonu pozostały jeszcze trzy rajdy. Już w dniach 26-29 września duet ORLEN Rally Team weźmie udział w Rajdzie Chile, następnie rozegrany zostanie Rajd Europy Środkowej (17-20.10). Finałową rundą będzie Rajd Japonii, zaplanowany na 21-24 listopada.

Rajd Akropolu 2024 - nieoficjalna klasyfikacja WRC2 Challenger:

1. Pajari/Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally2) 3:45:05,3 s

2. Virves/Lesk (Škoda Fabia RS Rally2) +0,0 s

3. Kajetanowicz/Szczepaniak (Škoda Fabia RS Rally2) +2:52,9 s

...*

Informacja prasowa