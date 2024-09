Wychowanek PSG zagra w Betclic 1 Lidze

Rajsel ma za sobą bogatą karierę piłkarską. Ostatnie lata spędził na belgijskich boiskach, gdzie reprezentował barwy FCV Dender EH. Wcześniej grał również w azerskim FK Qabala, w którym zdobył cenne doświadczenie międzynarodowe. Skrzydłowy wyróżnia się nie tylko szybkością i techniką, ale także zdolnością do wygrywania pojedynków jeden na jeden, co czyni go wszechstronnym zawodnikiem zdolnym do gry na obu skrzydłach.

Kotwica Kołobrzeg aktywnie wzmacnia swoje szeregi, przygotowując się do nadchodzących wyzwań. Oprócz pozyskania Rajsela, klub dokonał kilku innych znaczących transferów, mających na celu podniesienie jakości gry zespołu. Wśród nowych nabytków znajdują się: Lucas Ramos, Wołodymyr Kostewycz, Leon Ziętek, Kacper Krzepisz, Miłosz Kurowski i Aleksander Biegański.

Kariera Nicolasa Rajsela rozpoczęła się w prestiżowej akademii Paris Saint Germain, gdzie rozwijał swoje umiejętności piłkarskie. Choć nie zdołał przebić się do pierwszego składu paryskiego giganta, doświadczenie zdobyte w jednym z najlepszych klubów na świecie było bezcenne. Jego przejście do Kotwicy jest kolejnym krokiem w karierze, który może przynieść zarówno jemu, jak i klubowi wiele korzyści.

Klub z Kołobrzegu zajmuje obecnie 8 miejsce w tabeli Betclic 1 Ligi z 12 punktami na koncie.

🤍💙⚓NICOLAS RAJSEL NOWYM ZAWODNIKIEM KOTWICY KOŁOBRZEG!⚓🤍💙



Ostatni czas wychowanek młodzieżowych zespołów znanego na całym świecie Paris Saint Germain spędził w klubie belgijskiej Jupiler Pro League - FCV Dender EH. Dużą część swojej kariery spędził na belgijskich boiskach,… pic.twitter.com/dbvzXNbPp9 — Kotwica Kołobrzeg (@KotwicaMKP) September 8, 2024

