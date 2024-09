Donald Tusk spotkał się z paralimpijczykami. "Można się wami pochwalić przed całym światem"

- Dajecie przykład ludziom nie tylko z niepełnosprawnościami i dla nich jesteście absolutnie bezcenni, ale jesteście też bardzo ważni dla tych, którzy czasami wątpią we własne możliwości i siły, a są obiektywnie w dużo lepszej sytuacji niż wy. Ludzie, którzy was oglądają zaczynają rozumieć, że nie ma przeszkód nie do pokonania, że wszystko jest do osiągnięcia - zaznaczył Tusk.

Biało-Czerwoni, zdobywcy 23 krążków, spisali się w igrzyskach paralimpijskich o wiele lepiej, niż w poprzedzających je zmaganiach olimpijskich, z których Polacy przywieźli 10 medali.

- Nastroje po pierwszych igrzyskach nie były zbyt pozytywne i dużo dyskutowano o kryzysie polskiego sportu. Ze strony paralimpijczyków przyszło duże pocieszenie. Polski sport ma takich przedstawicieli, zawodniczki i zawodników, którymi naprawdę można się pochwalić przed całym światem - zauważył premier, zwracając przy tym uwagę na Barbarę Bieganowską-Zając, która siedziała obok niego. Lekkoatletka zdobyła złoty medal w biegu na 1500 m w kategorii T20, który był dla niej piątym olimpijskim złotym krążkiem w karierze. Pierwszy wywalczyła w 2000 roku w Sydney w biegu na 800 m.

- Jesteście ostatnimi, którym trzeba tłumaczyć, jak wielkim wysiłkiem jest sport na takim poziomie, który wy prezentujecie, bo musicie do tego dokładać jeszcze więcej pracy - dodał szef rządu.

Podczas przemowy otwierającej spotkanie z paralimpijczykami premier zaznaczył, jak wielki wpływ sportowcy z niepełnosprawnościami mają na społeczeństwo.

- Nie tylko wasz udział i sukcesy, ale także to, że można było was oglądać, dają szansę, że społeczeństwo szybciej będzie się przyzwyczajać do faktu, że osoby z niepełnosprawnościami są takimi samymi, a w jakimś sensie nawet sprawniejszymi i bardziej zdeterminowanymi ludźmi. Wy swoim przykładem rehabilitujecie całe społeczeństwo - powiedział Tusk.

- Naprawiacie świat swoim przykładem - podkreślił szef rządu.

W zakończonej w niedzielę paralimpiadzie w Paryżu Biało-Czerwoni wywalczyli 23 medale, w tym osiem złotych, sześć srebrnych i dziewięć brązowych.

Na najwyższym stopniu podium stawali tenisiści stołowi Rafał Czuper, Patryk Chojnowski, Piotr Grudzień i Karolina Pęk, lekkoatletki Barbara Bieganowska-Zając i Karolina Kucharczyk oraz dwukrotnie pływak Kamil Otowski.

PAP