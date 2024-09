Julia Szeremeta chce być jak Iga Świątek? Wymowna reakcja medalistki olimpijskiej

Pochodząca z Bieniowa zawodniczka odpowiedziała na pytanie dotyczące jej statusu w polskim boksie. "Jestem obecnie największą gwiazdą polskiego boksu?" - zapytał prowadzący program Łukasz Jurkowski. "Tak" - odpowiedziała bez wahania Szeremeta. Następnie dodała, że nikt w ostatnich latach nie zrobił tyle, co ona i jej sztab, na rzecz ratowania polskiego boksu.

ZOBACZ TAKŻE: Znany youtuber ciężko znokautowany przez legendę. Wszystko uwieczniły kamery (WIDEO)

Wicemistrzyni olimpijska wyraziła również swoje stanowisko na temat przejścia na zawodowstwo. Stwierdziła, że choć jest otwarta na możliwość stoczenia interesującej walki na gali zawodowej, jej głównym celem pozostają igrzyska olimpijskie. Podkreśliła, że nawet jeśli pojawi się atrakcyjna oferta, jej priorytetem są olimpijskie ambicje.

- Nie chcę przechodzić w pełni na zawodowstwo. Jestem w stanie zawalczyć na jakiejś gali zawodowej, jeżeli dostałabym interesujący pojedynek, ale cały czas moim celem są igrzyska olimpijskie - odpowiedziała srebrna medalistka z Paryża.

Pięściarka odpowiedziała również na pytanie dotyczące jej ambicji w świecie boksu. Szeremeta wyraziła swoje pragnienie, by osiągnąć w boksie poziom dominacji i sukcesów porównywalny do osiągnięć Igi Świątek w tenisie. Podkreśliła, że dąży do tego, by stać się ikoną światowego boksu i inspirować przyszłe pokolenia sportowców.

"10 gongów" z udziałem Julii Szeremety w w materiale wideo: