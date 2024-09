Oto najstarsi siatkarze PlusLigi. Wyróżnia ich determinacja i doświadczenie

W polskiej PlusLidze nie brakuje doświadczonych zawodników. To, co ich wyróżnia, to determinacja w osiąganiu sukcesów i długowieczność. Kto był najstarszym siatkarzem w historii polskiej ligi siatkówki? Poznaj rekordzistów i dowiedz się, kto będzie najstarszym zawodnikiem w sezonie 2024/2025.

Doświadczenie jest w cenie



Siatkówka ma to do siebie, że doświadczeni zawodnicy są niezwykle cenieni. Ich umiejętności wciąż przekuwają się na wyniki, a wiedzę mogą przekazywać młodszym graczom. Ma to korzystny wpływ na cały zespół. Nic więc dziwnego, że w kadrach polskich zespołów nie brakuje gwiazd zbliżających się do czterdziestki. Oczywiście nie graliby na tym poziomie, gdyby prezentowali słabą formę.

ZOBACZ TAKŻE: Polscy siatkarze poznali rywali na mistrzostwach świata!

To on jest najstarszym zawodnikiem w historii PlusLigi



Kto dzierży miano najstarszego zawodnika w historii, który wybiegł na boiska PlusLigi? To rozgrywający Jarosław Macionczyk. Zawodnik ten na początku 2024 roku nieoczekiwanie podpisał kontrakt z mistrzem kraju Jastrzębskim Węglem. Kilka dni później wystąpił w meczu PlusLigi przeciwko GKS-owi Katowice. Wyszedł w pierwszym składzie i spisywał się bardzo dobrze. Jastrzębski Węgiel wygrał 3:1, a Jarosław Macionczyk został MVP meczu. Wrócił z emerytury, aby pomóc mistrzom w obliczu problemów kadrowych. Mając 45 lat i 12 dni został najstarszym siatkarzem w historii PlusLigi.

Kto przewodził w stawce przed Macionczykiem?



Jarosław Macionczyk pobił rekord innego weterana. Wcześniej najstarszym zawodnikiem w historii PlusLigi był Krzysztof Wójcik. Ten również zapisał się w historii, reprezentując barwy Jastrzębskiego Węgla. W sezonie 2003/2004 miał 43 lata. Był ważną częścią drużyny, która sięgnęła wówczas po mistrzostwo Polski. Co ciekawe zaledwie dwa lata wcześniej, będąc już po czterdziestce, zawodnik ten zadebiutował w reprezentacji Polski.

Najstarsi siatkarze w PlusLidze w sezonie 2024/2025



W obecnym sezonie PlusLigi na parkiecie nie zabraknie weteranów. Wielu z nich może stanowić o sile swojej drużyny, czego świetnym przykładem jest Bartosz Kurek z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

Jurij Gładyr (Aluron CMC Warta Zawiercie)



Jednym z najstarszych zawodników w nadchodzącym sezonie PlusLigi będzie 40-letni Ukrainiec Jurij Gładyr. Po wielu latach spędzonych w Jastrzębskim Węglu przeniósł się on do Aluron CMC Warty Zawiercie. W naszej lidze gra już 15 sezonów i zapracował na miano prawdziwej legendy. Obok niego weteranem w drużynie Jurajskich Rycerzy jest też zaledwie o dwa lata młodszy Miłosz Zniszczoł.

Lukas Kampa (Trefl Gdańsk)



Na Pomorzu będziemy oglądać kolejnego weterana. To Niemiec Lukas Kampa, który niedawno zakończył karierę reprezentacyjną. Od 10 lat gra w Polsce, w tym od kilku lat w Treflu Gdańsk. W trakcie tego sezonu skończy 38 lat, jednak wciąż utrzymuje świetną formę. Niespełna trzy miesiące młodszy od niego jest kolejny z weteranów Trefla, czyli Jakub Jarosz.

Bartosz Kurek (ZAKSA)



Obecny sezon Bartosz Kurek rozpoczął w wieku 36 lat. Mimo upływu lat zawodnik ten wciąż utrzymuje fantastyczną formę fizyczną oraz imponuje skutecznością. Jako kapitan reprezentacji Polski poprowadził ją do wicemistrzostwa olimpijskiego w Paryżu. Nie żegna się z kadrą, a w nadchodzącym sezonie ponownie chce podbić PlusLigę w barwach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. To świetny przykład tego, jak determinacja może zaprowadzić na sam szczyt.

To tylko kilka wybranych nazwisk siatkarzy, których determinacja i doświadczenie zaprowadziły na szczyt. Choć zbliżają się do końca swoich siatkarskich karier, to jednak wciąż nie powiedzieli ostatniego słowa. Warto śledzić poczynania weteranów PlusLigi, ponieważ wciąż mają wiele do pokazania.

Polsat Sport