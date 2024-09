Polka poznała kolejną przeciwniczkę w UFC. 14 lat różnicy

Karolina Kowalkiewicz (16-8, 1 KO, 3 Sub) walczy w UFC od 2015 roku. Od tamtej pory w największej organizacji MMA na świecie stoczyła 17 pojedynków. W swoim 18. występie pod szyldem amerykańskiego giganta Polka zmierzy się z Denise Gomes (9-3, 6 KO). Do starcia dojdzie w listopadzie tego roku.

Łodzianka potwierdziła informację o zestawieniu z Brazylijką za pośrednictwem Instagrama. Kowalkiewicz spróbuje wrócić na zwycięskie tory. Po serii pięciu zwycięstw 38-latka musiała uznać wyższość Iasmin Lucindo. W maju tego roku jedna z najbardziej utalentowanych zawodniczek młodego pokolenia w UFC wygrała z Polką jednogłośną decyzją sędziów.

Gomes trafiła do UFC w 2022 roku za sprawą dobrego występu w Dana White's Contender Series. Do tej pory w amerykańskiej organizacji stoczyła pięć walk - trzy wygrała, a dwie przegrała. W ostatnim występie 24-latka pokonała niejednogłośnie na punkty Eduardę Mourę. Do polsko-brazylijskiej potyczki dojdzie 9 listopada w UFC Apex w Las Vegas.

Kariera Kowalkiewicz w UFC ma szalony przebieg. Po trzech zwycięstwach zawodniczka z Łodzi zapewniła sobie walkę o pas mistrzowski kategorii słomkowej z Joanną Jędrzejczyk. Starcie dwóch Polek odbyło się na hitowej gali UFC 205. Lepsza w nim okazała się Jędrzejczyk, która wygrała jednogłośną decyzją sędziów.

Po tym pojedynku Kowalkiewicz zapisała na swoim koncie jedną przegraną i dwie wygrane. Później jednak przytrafiła jej się seria pięciu porażek. Wówczas wydawało się, że jej przygoda z MMA zmierza ku końcowi. Polka jednak się nie poddała, wróciła na zwycięskie tory i wygrała cztery kolejne walki. Teraz ponownie spróbuje dopisać do swojego dorobku wygraną.