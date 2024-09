Paweł Stępień po sparingach z Beterbijewem stawia na króla nokautu: „Jest niebezpieczny w każdej sekundzie!”

Pierwotnie rywalem Stępnia w Chojnicach miał być Mateusz Tryc (15-2, 7 KO), który jednak wycofał się z walki polsko-polskiej. Wtedy organizatorzy sięgnęli po doświadczonego Uzbeka, który podczas ostatniej wizyty w Polsce efektownie znokautował Roberta Parzęczewskiego (32-2, 20 KO).

– Zmiana rywala nie wpłynęła znacząco na przygotowania. Sherzod Khusanov to solidny przeciwnik, który mimo wieku potrafi zaskoczyć dyspozycją i nadal jest w dobrej formie. Zamierzam być skoncentrowany i narzucić swoj styl oraz tempo walki – komentuje 34-letni Paweł Stępień.



Polak twierdzi, że bardzo pomogły mu sparingi z mistrzem świata IBF, WBC i WBO Arturem Beterbijewem (20-0, 20 KO), na których świetnie sobie radził.



– Sparingi z Beterbijewem to cenne doświadczenie. Wypadłem w nich dobrze, ponieważ przedłużyli mi pobyt i stałem się głównym sparingpartnerem mistrza. Zawsze poza jednym razem wchodziłem na sparing jako pierwszy i robiłem 5-6 rund jedna po drugiej, podczas gdy inni sparingpartnerzy wchodzili maksymalnie na 2-3 rundy. Z reguły po sparingu wchodziłem jeszcze na dwie rundy techniki zadaniowej – wspomina Stępień.



Po pokonaniu Khusanova kolejnym celem będzie zagraniczne wyzwanie. Numer 9 rankingu WBC podkreśla, że nie będzie wybrzydzał i skupia się przede wszystkim na sobie. – Jestem gotowy na wyzwania i jest mi bez różnicy, czy będą to zawodnicy z Polski, czy świata, choć bardziej skupiam się na przeciwnikach zagranicznych. Nie mam na ten moment wymarzonego rywala, z którym chciałbym się zmierzyć. W tej kwestii zdaję się na promotora. On ma w tym doświadczenie, więc ja zajmę się treningiem, a on wyznaczy cele i wspólnie będziemy podejmować decyzje, tak jak to powinno wyglądać.



Już 12 października w Rijadzie dojdzie do hitowej walki Beterbijew-Biwoł o wszystkie pasy mistrzowskie kategorii półciężkiej. W tym starciu Paweł Stępień faworyzuje króla nokautu, którego zdążył dobrze poznać na wspólnych sparingach.



– Stawiam na Artura Beterbijewa z racji tego, że mialem zaszczyt go poznać i wspólnie dzielić mnóstwo ringowych doświadczeń oraz z racji tego, że jest niebezpieczny w każdej sekundzie walki, a to daje większe prawdopodobieństwo wygranej nad Biwolem – mówi Stępień.

Karta walk gali Babilon Boxing Show w Chojnicach:

Walka wieczoru - 8 x 3 min, kategoria półciężka (do 79,3 kg):

Paweł Stępień (19-1-1, 12 KO) vs Sherzod Khusanov (24-3-1, 12 KO)

4 x 3 min, kategoria junior średnia (do 69,8 kg):

Konrad Kozłowski (7-0, 2 KO) vs Wadim Chruszcz (2-0, 1 KO)

4 x 3 min, catchweight do 88 kg:

Remigiusz „Remi” Gruchała (debiut) vs Michał Łagoda (debiut)

4 x 3 min, kategoria ciężka (pow. 90,7 kg):

Maciej Smokowski (3-0) vs Łukasz „Brodacz” Załuska (0-3)

4 x 3 min, kategoria półciężka (do 79,3 kg):

Kazik Kunicki (debiut) vs Mateusz Grochowski (1-1, 1 KO)

4 x 3 min, kategoria półśrednia (do 66,7 kg):

Adrianna Jędrzejczyk (2-0, 1 KO) vs Bianka Nagy (2-5, 2 KO)

6 x 3 min, kategoria półciężka (do 79,3 kg):

Max Miszczenko (9-3-1, 4 KO) vs Damian Szewczyk (2-5, 1 KO)

Boks amatorski:

80 kg: Nikodem Szyszko vs Michał Wychert

60 kg: Sylvester Wilczek vs Aleksander Szafrański

