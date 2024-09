Tak wyglądał pierwszy mecz w historii PlusLigi

To wtedy powstała Polska Liga Siatkówki



Choć oczywiście w Polsce prowadzono wcześniej rozgrywki ligi siatkowej, to jednak miały one status amatorskich. Przełom nastąpił w 2000 roku. Dokładnie 30 czerwca w Poznaniu powołano do życia Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej. To poprzednik dobrze znanej nam dziś PlusLigi. Z pewnością moment ten odmienił polską siatkówkę. W lidze pojawiły się większe pieniądze. Z czasem polskie drużyny zaczęły liczyć się w rozgrywkach europejskich. Obecnie należą do najlepszych na świecie. Kto wie, jak potoczyłaby się historia, gdyby nie akt notarialny podpisany 30 czerwca 2000 roku w Poznaniu.

Pierwszy mecz w historii Polskiej Ligi Siatkówki



Kiedy odbył się pierwszy mecz w historii Polskiej Ligi Siatkówki? Miało to miejsce 29 września 2020 roku w Radomiu. Miejscowa drużyna Warka Strong Czarni Radom podejmowała Kazimierz Płomień Sosnowiec. Na trybunach pojawiło się 1100 kibiców. Pierwszą partię wygrali goście. Później jednak siatkarze Czarnych Radom wzięli sprawy w swoje ręce. Wygrali trzy sety kolejno: 25:22, 25:22 i 25:20. Dzięki temu zwycięstwem zainaugurowali rozgrywki.

Godzinę później rozpoczęto mecz w Wołominie, gdzie Stolarka Wołomin podejmowała Mostostal-Azoty Kędzierzyn-Koźle. Goście wygrali 3:0. Dzień później w ramach pierwszej kolejki rozegrano następujące mecze: KS Citroen Nysa - Stilon Gorzów 3:1, Indykpol AZS Olsztyn - Galaxia Jurajska AZS Bank Częstochowa 1:3 i Morze Szczecin - Jastrzębie Borynia 3:1. Mistrzem w historycznym sezonie został Mostostal-Azoty Kędzierzyn-Koźle.

Kto znajdował się w składzie drużyn rywalizujących w historycznym meczu?



Od pierwszego meczu Profesjonalnej Polskiej Ligi Siatkówki minęły już ponad dwie dekady. Kto znajdował się w kadrach tamtych drużyn? W kadrze Warki Strong Czarnych Radom w tamtym sezonie byli: Marcin Kocik, Artur Maroszek, Maciej Pawliński, Sławomir Kudłaczewski, Igor Woronin, Krzysztof Staniec, Jakub Bednaruk, Robert Prygiel, Adam Nowik, Filip Szewczyk, Jarosław Stancelewski i Marian Kardas.

W zespole Kazimierz Płomień Sosnowiec występowali: Michaił Miłosierdnyj, Grzegorz Kopciński, Piotr Gabrych, Mariusz Błaszczyk, Rafał Marczuk, Andriej Mieżenskij, Oleg Szelest, Marek Fornal, Jarosław Szopa, Mariusz Kuczko, Marcin Witoszek i Bartłomiej Soroka.

Pierwszy mecz w historii PlusLigi



Kolejny przełom w polskiej siatkówce klubowej miał miejsce przed sezonem 2008/2009. Wówczas PLPS S.A. i Polkomtel S.A. podpisały umowę sponsorską. Od rozgrywek 2008/2009 liga zmieniła nazwę na PlusLiga. Ta utrzymuje się do dziś. W pierwszym meczu w PlusLidze wystąpiły drużyny AZS-u UWM Olsztyn oraz Jadaru Radom. Miało to miejsce 10 października 2008 roku. Akademicy z Olsztyna wygrali 3:0. Co ciekawe każdy set zakończył się wynikiem 25:23. Na trybunach zasiadło 1100 kibiców, a najlepszym graczem meczu został Fin Olli Kunnari.

Po mistrzostwo w PlusLidze w sezonie 2008/2009 sięgnęli gracze Skry Bełchatów. Zdominowali rozgrywki. Najpierw wygrali sezon zasadniczy, a później w fazie play-off nie mieli sobie równych. Podium uzupełniły Asseco Resovia Rzeszów i Jastrzębski Węgiel.

Lata mijają a te same zespoły walczą o tytuły



Choć lata mijają, to jednak w polskiej siatkówce klubowej wciąż liczą się te same ośrodki miejskie. Zmieniają się tylko nazwy zespołów. O najwyższe cele w PlusLidze od lat walczą siatkarze z Kędzierzyna-Koźla, Rzeszowa czy Jastrzębia-Zdroju. W ostatnich latach do czołówki dołączyli także gracze z Warszawy i Zawiercia. Jak będzie w sezonie 2024/2025?

